Игрок "Шахтера" раскрыл секрет своей суперскорости: ему помог другой вид спорта

Бразильский легионер "Шахтера" Додо на днях поразил своей суперскоростью: в товарищеском матче против "Олимпика" защитник установил рекорд сезона и разогнался до 34,2 км/час! Игроку чемпионата Украины совсем чуть-чуть не хватило, чтобы обойти по этому показателю одного из лучших футболистов мира Криштиану Роналду. В этом сезоне форвард "Ювентуса" однажды разогнался до 34,6 км/час.

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В комментарии для Shakhtar News Додо рассказал о том, что помогает футболисту бить рекорды скорости.

"Мне всегда кажется, что я могу ускориться и быть еще быстрее. Соперник ведь немного притормаживает нас. Конечно, всегда радуюсь, когда бью такие рекорды. Ускорение постоянно отрабатываю на тренировках, так что в игре все происходит совершенно свободно. Что нужно делать, чтобы быть быстрее? Просто бег, ускорение. До того, как прийти в футбол, в Бразилии я занимался легкой атлетикой, и сейчас мне это пригодилось. Такова одна из моих характеристик, которая позволяет играть на позиции крайнего защитника", – говорит Додо.

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Напомним, что выпуски Shakhtar News выходят по будням в 19:36 на клубном канале "Шахтера", который можно смотреть на сервисе OLL.TV.

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