На НСК "Олимпийский" могут вернуться матчи со зрителями – заявление "Шахтера"

С понедельника Киев переходит в «желтую зону». Это значит, что болельщиков могут допустить на трибуны

Директор департамента по эксплуатации ООО "Шахтер-Сервис" Вадим Гунько заявил, что уже с понедельника можно будет рассчитывать на проведение матчей на НСК "Олимпийский" в Киеве со зрителями. Ранее в присутствии болельщиков на трибунах "Шахтер" сыграл 2:2 с "Зарей" в Запорожье.

"До понедельника Киев в "оранжевой зоне" – требования гораздо более жесткие, поэтому матч с "Олимпиком" (27 сентября) пройдет без зрителей. С понедельника Киев переходит в "желтую зону", и это означает, что в принципе организатор матча должен будет выдерживать ряд требований: обеспечить дистанцию между зрителями в 1,5 метра, не более 5 квадратных метров на человека в помещении плюс ношение масок, обработка рук и так далее. При соблюдении всех этих требований, особенно в условиях такого хорошего современного стадиона, как НСК "Олимпийский", мы можем рассчитывать на то, что соответствующие компетентные органы дадут нам разрешение на проведение матчей со зрителями", – цитирует Вадима Гунько Shakhtar News

"Но все это произойдет только в том случае, если ситуация с распространением COVID-19 резко не ухудшится. Мы очень внимательно мониторим ситуацию. Приоритетом номер один является жизнь и здоровье наших зрителей. Поэтому мы будем очень ответственно подходить к данному вопросу. Если поймем, что ситуация не позволяет проводить матчи со зрителями, мы никогда этого делать не будем просто для того, чтобы решить какие-то свои коммерческие вопросы", – добавил Вадим Гунько.

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НСК "Олимпийский" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Ранее сообщалось, что "Шахтер" намерен заключить долгосрочный контракт с НСК "Олимпийский". По словам генерального директора дончан Сергея Палкина, от этого выиграют и стадион, и "Динамо", и сборная Украины.

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