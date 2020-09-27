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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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"Заря" с дублями Гладкого и Громова разгромила в гостях "Львов", который не побеждает 16 матчей

27 сентября, 16:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Уже в первом тайме луганчане забили все мячи, оформив самую крупную победу сезона 2020/2021

Наконец-то дебютную победу в новом сезоне добыла "Заря" – бронзовый призер предыдущего чемпионата. Команда Виктора Скрипника разбила "Львов" в гостях, отгрузив ему на стадионе "Украина" еще до перерыва все пять мячей – 5:0! Напомним прогноз, расписание и все результаты 4-го тура чемпионата Украины.

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Луганчане серьезно взялись за дело с самого начала. Уже на 3-й минуте Владлен Юрченко дальним ударом заставил ошибиться в дождевую погоду вратаря Сергея Литовченко. Затем за дело взялись форварды. Артем Громов забил и ногой и головой, а в конце тайма дважды с близкой дистанции отличился Александр Гладкий. Смотрите самые интересные моменты первого тайма.

После перерыва хозяева пытались ответить хотя бы голом престижа, но с этим у них так и не сложилось. Нельзя сказать, что соперники отбывали номер, но подопечным Виктора Скрипника уже не хватало мотивации, а "львам" – мастерства. Вашему вниманию – лучшие моменты второй половины.

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Победа со счетом 5:0 оказалась самой крупной на данный момент в сезоне 2020/2021. А вот львовские футболисты продолжили безрадостную серию из 16 матчей, в которых никак не могут выиграть.

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