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Начинаем с "Реалом": стал известен календарь "Шахтера" в Лиге чемпионов

2 октября, 22:54

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Горняки" начнут и завершат групповой раунд в гостях

Стало известно расписание матчей донецкого "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов. Чемпион Украины стартует в Мадриде поединком с чемпионом Испании "Реалом", а завершит групповой этап команда Луиша Каштру выездным поединком с "Интером" в Милане, сообщается на официальном сайте "Шахтера".

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Календарь матчей "Шахтера":

  • 1-й тур. 21 октября, 19:55. "Реал" – "Шахтер"
  • 2-й тур. 27 октября, 19:55. "Шахтер" – "Интер"
  • 3-й тур. 3 ноября, 19:55. "Шахтер" – "Боруссия" М
  • 4-й тур. 25 ноября, 19:55. "Боруссия" М – "Шахтер"
  • 5-й тур. 1 декабря, 19:55. "Шахтер" – "Реал"
  • 6-й тур. 9 декабря, 22:00. "Интер" – "Шахтер"

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Интер Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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