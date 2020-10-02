Начинаем с "Реалом": стал известен календарь "Шахтера" в Лиге чемпионов

"Горняки" начнут и завершат групповой раунд в гостях

Стало известно расписание матчей донецкого "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов. Чемпион Украины стартует в Мадриде поединком с чемпионом Испании "Реалом", а завершит групповой этап команда Луиша Каштру выездным поединком с "Интером" в Милане, сообщается на официальном сайте "Шахтера".

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Календарь матчей "Шахтера":

1-й тур. 21 октября, 19:55. "Реал" – "Шахтер"

2-й тур. 27 октября, 19:55. "Шахтер" – "Интер"

3-й тур. 3 ноября, 19:55. "Шахтер" – "Боруссия" М

4-й тур. 25 ноября, 19:55. "Боруссия" М – "Шахтер"

5-й тур. 1 декабря, 19:55. "Шахтер" – "Реал"

6-й тур. 9 декабря, 22:00. "Интер" – "Шахтер"

Эксклюзивный сюжет о матче "Интер" – "Шахтер" в Лиге Европы:

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