WBO требует от промоутера Джошуа объясниться, почему не нужен бой с Усиком

WBO отправила письмо Эдди Хирну. Они хотят знать, почему не должны требовать бой Джошуа – Усик и хотят получить гарантии, что Джошуа встретится с Фьюри до конца лета

Эдди Хирн не спешит организовать чемпионский бой для Александра Усика / Фото: Getty Images

Всемирная боксерская организация (WBO) направила официальное письмо Эдди Хирну с требованием в течение 48 часов объяснить причину, почему они не должны сейчас санкционировать бой между Александр Усиком и Энтони Джошуа, хотя для боя Усик – Джошуа уже даже нашли дату.

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Напомним, Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, который принадлежит Джошуа. В то же время, британец планирует провести бой против Тайсона Фьюри, но после судебного решения в пользу Деонтея Уайлдера переговоры застопорились, сообщает ESPN.

"Я уже обсудил эту ситуацию с Александром Красюком, промоутером Усика. Я честно сказал ему: "Команда Фьюри пытается решить проблему с боем Тайсон – Уайлдер. Если они не смогут это сделать, то есть хороший шанс, что мы подеремся с Усиком", – так ранее прокомментировал ситуацию Хирн Matchroom Boxing.