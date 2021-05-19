Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Добро на бой Усика и Джошуа дал чиновник, который говорил, что его никогда не будет

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
19 мая, 11:27
Копировать ссылку
Скорая встреча на ринге украинского и британского боксеров довольно неожиданно обрела реальные черты, WBO собирается санкционировать встречу за титул
Александр Усик
Александр Усик / Фото: Instagram

Команды Александра Усика и Энтони Джошуа продолжают вести переговоры о возможном поединке претендента и чемпиона по трем версиям. Говорят, что для боя Усика с Джошуа уже нашли дату. Промоутер украинца отправил письмо в WBO с просьбой придать "файту" официальный статус.

Пока что официального ответа нет, зато президент Всемирной боксерской организации (WBO) высказал свое мнение на страничке в Twitter.

Примечательно, что всего неделю назад WBO дала понять, что боя Усик – Джошуа не будет никогда. Тогда менеджер Эгис Климас, также занимающийся делами Александра, очень огорчился. Теперь же Франсиско Валькарель написал:

"Надеюсь, фанаты бокса получат удовольствие от боя Энтони Джошуа и Александра Усика в ближайшем будущем".

Логично предположить, что ответ WBO на запрос Красюка будет положительным. Так что украинскому боксеру можно сосредоточиться на целенаправленной подготовке ко встрече с британским чемпионом по версиям WBO, IBF и WBA. Предположительно, бой может состояться в конце лета, а сторона нашего боксера попробует уговорить соперника провести его в Украине.

Читайте также: Усик предстал в образе лихого героя 1990-х из фильма "Жмурки".

Смотрите, как на днях Александра брили в барбершопе:

Усик в барбершопе Видео: Instagram
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять