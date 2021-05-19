Добро на бой Усика и Джошуа дал чиновник, который говорил, что его никогда не будет

Скорая встреча на ринге украинского и британского боксеров довольно неожиданно обрела реальные черты, WBO собирается санкционировать встречу за титул

Александр Усик / Фото: Instagram

Команды Александра Усика и Энтони Джошуа продолжают вести переговоры о возможном поединке претендента и чемпиона по трем версиям. Говорят, что для боя Усика с Джошуа уже нашли дату. Промоутер украинца отправил письмо в WBO с просьбой придать "файту" официальный статус.

Пока что официального ответа нет, зато президент Всемирной боксерской организации (WBO) высказал свое мнение на страничке в Twitter.

Примечательно, что всего неделю назад WBO дала понять, что боя Усик – Джошуа не будет никогда. Тогда менеджер Эгис Климас, также занимающийся делами Александра, очень огорчился. Теперь же Франсиско Валькарель написал:

"Надеюсь, фанаты бокса получат удовольствие от боя Энтони Джошуа и Александра Усика в ближайшем будущем".

Логично предположить, что ответ WBO на запрос Красюка будет положительным. Так что украинскому боксеру можно сосредоточиться на целенаправленной подготовке ко встрече с британским чемпионом по версиям WBO, IBF и WBA. Предположительно, бой может состояться в конце лета, а сторона нашего боксера попробует уговорить соперника провести его в Украине.

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