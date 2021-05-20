WBO вимагає від промоутера Джошуа пояснити, чому не потрібен бій з Усиком

WBO відправила лист Едді Гірну. Вони хочуть знати, чому не повинні вимагати бій Джошуа – Усик і хочуть отримати гарантії, що Джошуа зустрінеться з Ф'юрі до кінця літа

Едді Хирн не поспішає організувати чемпіонський бій для Олександра Усика / Фото: Getty Images

Всесвітня боксерська організація (WBO) направила офіційного листа Едді Гірну з вимогою протягом 48 годин пояснити причину, чому вони не повинні зараз санкціонувати бій між Олександр Усиком і Ентоні Джошуа, хоча для бою Усик – Джошуа вже навіть знайшли дату.

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Нагадаємо, Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO, який належить Джошуа. У той же час, британець планує провести бій проти Тайсона Ф'юрі, але після судового рішення на користь Деонтея Вайлдера переговори застопорилися, повідомляє ESPN .

"Я вже обговорив цю ситуацію з Олександром Красюком, промоутером Усика. Я чесно сказав йому: "Команда Ф'юрі намагається вирішити проблему з боєм Тайсон – Вайлдер. Якщо вони не зможуть це зробити, то є хороший шанс, що ми поб'ємося з Усиком", – так раніше прокоментував ситуацію Гірн Matchroom Boxing.