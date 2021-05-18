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Усик – план В для Джошуа: промоутер чемпіона – про шанси українця і проблеми Ф'юрі

Олена Павлова Олена Павлова
18 травня, 19:30
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Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хирн розповів, що ще є надія на об'єднувальний поєдинок із Тайсоном Ф'юрі, але переговори з командою Олександра Усика йдуть
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

Промоутер Едді Хирн, який веде справи чемпіона світу WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа, розповів про можливе скасування бою з Тайсоном Ф'юрі і переговори з Усиком. Напередодні арбітражний суддя скасував супербій Ф'юрі – Джошуаі зобов'язав Тайсона провести 3-й бій із американцем Деонтеєм Уайлдером до 15 вересня.

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Про переговори з Красюком

"Я вже обговорив цю ситуацію з Олександром Красюком, промоутером Усика. Я чесно сказав йому: "Команда Ф'юрі намагається вирішити проблему з боєм Тайсон – Уайлдер. Якщо вони не зможуть це зробити, то є хороший шанс, що ми поб'ємося з Усиком". Давайте рухатися вперед і дивитися на можливості, які у нас є. На цьому тижні ми продовжимо нашу розмову з Красюком", – сказав Хирн Matchroom Boxing.

Усик і Гірн
Усик і Гірн / Фото: Reuters

Ясність по бою Джошуа – Ф'юрі

"Тепер у нас повинен бути план B і, можливо, план C. Всі ми сподіваємося, що план А буде виконаний, а бій Джошуа – Ф'юрі відбудеться. За два тижні будемо знати все напевно. Можливо, навіть на цьому тижні. Ми не можемо чекати. У нас була угода з Ф'юрі, місце і час. Його команда і Боб Арум сказали нам, що арбітраж не стане перешкодою. Вони були неправі, але це їх проблеми!"

Тайсон Ф'юрі vs Ентоні Джошуа
Тайсон Ф'юрі vs Ентоні Джошуа / Фото: Talksport

Як відреагував Джошуа

"Джошуа сприйняв цю новину нормально. Під час всього нашого процесу переговорів з Ф'юрі він постійно перебував у стані емоційних злетів і падінь. Початкові новини від команди Ф'юрі були хорошими для всіх нас – ми зрозуміли, що у нас є угода. Тепер виявилося, що це не так. Ентоні сказав мені: "Просто роби свою роботу. Ти зможеш про все подбати. Я буду в спортзалі. Скажеш, коли це все закінчиться".

Раніше Тайсон Ф'юрі оголосив, що його об'єднувальний поєдинок із Ентоні Джошуа відбудеться 14 серпняу Саудівській Аравії.

Джошуа ледь не побився з Пулєвим під час дуелі поглядів Відео: Reuters
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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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