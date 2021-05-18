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Усик – план В для Джошуа: промоутер чемпиона – про шансы украинца и проблемы Фьюри

Елена Павлова Елена Павлова
18 мая, 19:30
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Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, что еще есть надежда на объединительный поединок с Тайсоном Фьюри, но переговоры с командой Александра Усика идут
Александр Усик против Энтони Джошуа
Александр Усик против Энтони Джошуа / Фото: Instagram

Промоутер Эдди Хирн, который ведет дела чемпиона мира WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, рассказал про возможную отмену боя с Тайсоном Фьюри и переговорах с Усиком. Накануне арбитражный судья отменил супербой Фьюри – Джошуаи обязал Тайсона провести 3-й бой с американцем Деонтеем Уайлдером до 15 сентября.

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Про переговоры с Красюком

"Я уже обсудил эту ситуацию с Александром Красюком, промоутером Усика. Я честно сказал ему: "Команда Фьюри пытается решить проблему с боем Тайсон – Уайлдер. Если они не смогут это сделать, то есть хороший шанс, что мы подеремся с Усиком". Давайте двигаться вперед и смотреть на возможности, которые у нас есть. На этой неделе мы продолжим наш разговор с Красюком", – сказал Хирн Matchroom Boxing.

Усик и Хирн
Усик и Хирн / Фото: Reuters

Ясность по бою Джошуа – Фьюри

"Теперь у нас должен быть план B и, возможно, план C. Все мы надеемся, что план А будет выполнен, а бой Джошуа – Фьюри состоится. Через две недели будем знать все наверняка. Возможно, даже на этой неделе. Мы не можем ждать. У нас была сделка с Фьюри, место и время. Его команда и Боб Арум сказали нам, что арбитраж не станет препятствием. Они были неправы, но это их проблемы!"

Тайсон Фьюри vs Энтони Джошуа
Тайсон Фьюри vs Энтони Джошуа / Фото: Talksport

Как отреагировал Джошуа

"Джошуа воспринял эту новость нормально. Во время всего нашего процесса переговоров с Фьюри он постоянно пребывал в состоянии эмоциональных взлетов и падений. Первоначальные новости от команды Фьюри были хорошими для всех нас – мы поняли, что у нас есть сделка. Теперь оказалось, что это не так. Энтони сказал мне: "Просто делай свою работу. Ты сможешь обо всем позаботиться. Я буду в спортзале. Скажешь, когда это все закончится".

Ранее Тайсон Фьюри объявил, что его объединительный поединок с Энтони Джошуа состоится 14 августа в Саудовской Аравии.

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Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

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