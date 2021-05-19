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Добро на бій Усика і Джошуа дав чиновник, який говорив, що його ніколи не буде

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
19 травня, 11:27
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Швидка зустріч на рингу українського і британського боксерів досить несподівано набула реальних рис, WBO збирається санкціонувати зустріч за титул
Олександр Усик
Олександр Усик / Фото: Instagram

Команди Олександра Усика й Ентоні Джошуа продовжують вести переговори про можливий поєдинок претендента і чемпіона за трьома версіями. Кажуть що для бою Усика з Джошуа вже знайшли дату. Промоутер українця відправив лист в WBO з проханням надати "файту" офіційний статус.

Поки що офіційної відповіді немає, зате президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) висловив свою думку на сторінці в Twitter.

Примітно, що всього тиждень тому WBO дала зрозуміти, що бою Усик – Джошуа не буде ніколи . Тоді менеджер Егіс Клімас, котрий також займається справами Олександра, дуже засмутився. Тепер же Франсіско Валькарель написав:

"Сподіваюся, фанати боксу отримають задоволення від бою Ентоні Джошуа і Олександра Усика в найближчому майбутньому".

Логічно припустити, що відповідь WBO на запит Красюка буде позитивною. Так що українському боксеру можна зосередитися на цілеспрямованій підготовці до зустрічі з британським чемпіоном за версіями WBO, IBF і WBA. Імовірно, бій може відбутися в кінці літа, а сторона нашого боксера спробує умовити суперника провести його в Україні.

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Дивіться, як днями Олександра голили в барбершопі:

Відео: Instagram
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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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