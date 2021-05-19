Усик со страшным лицом высказал британцу требование

Сегодня днем команда Александра Усика немного развлеклась и подогрела интерес к возможному скорому бою против Энтони Джошуа. Уже известно, что для боя Усика с Джошуа нашли дату, а Фьюри и Уайлдер подерутся даже раньше. Украинский боксер и его промоутер Александр Красюк отправили "страшное" видео Эдди Хирну.
Обращение к промоутеру Энтони Джошуа, записанное в Киеве, появилось на страничке Красюка в Instagram. Боксер хриплым голосом потребовал:
"Привет, Эдди. Я хочу денег. Больше денег".
В последнее время наш непобедимый супертяж экспериментировал с имиджем. В частности, Усик предстал в образе лихого героя 1990-х из фильма "Жмурки". На данный момент он остановился на короткой стрижке с довольно пышными усами.
А промоутер уроженца Крыма с помощью старой фотографии обратился к Хирну и Джошуа через соцсети, призвав: "Джентльмены, давайте наконец это осуществим".
Тем временем, добро на бой Усика и Джошуа дал чиновник, который говорил, что его никогда не будет.
Смотрите, как Александр постригся в салоне, сохранив себе усы: