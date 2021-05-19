Усик со страшным лицом высказал британцу требование

Украинский боксер Александр Усик и его промоутер Александр Красюк обратились к промоутеру Энтони Джошуа с просьбой обеспечить больше денег для боя

Александр Красюк и Александр Усик / Фото: Facebook

Сегодня днем команда Александра Усика немного развлеклась и подогрела интерес к возможному скорому бою против Энтони Джошуа. Уже известно, что для боя Усика с Джошуа нашли дату, а Фьюри и Уайлдер подерутся даже раньше. Украинский боксер и его промоутер Александр Красюк отправили "страшное" видео Эдди Хирну.

Обращение к промоутеру Энтони Джошуа, записанное в Киеве, появилось на страничке Красюка в Instagram. Боксер хриплым голосом потребовал:

"Привет, Эдди. Я хочу денег. Больше денег".

Усик и Красюк – видео для Эдди Хирна Видео: Instagram

В последнее время наш непобедимый супертяж экспериментировал с имиджем. В частности, Усик предстал в образе лихого героя 1990-х из фильма "Жмурки". На данный момент он остановился на короткой стрижке с довольно пышными усами.

А промоутер уроженца Крыма с помощью старой фотографии обратился к Хирну и Джошуа через соцсети, призвав: "Джентльмены, давайте наконец это осуществим".

Тем временем, добро на бой Усика и Джошуа дал чиновник, который говорил, что его никогда не будет.

Смотрите, как Александр постригся в салоне, сохранив себе усы: