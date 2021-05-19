Для боя Усика с Джошуа уже нашли дату, а Фьюри и Уайлдер подерутся даже раньше

По сведениям инсайдера Майка Коппинджера, украинец с британцем могут встретиться 21 или 28 августа, а пояс WBC разыграют в США месяцем раньше

Александр Красюк и Александр Усик / Фото: K2 Promotions

Со стремительной скоростью в последние дни развиваются события в супертяжелом дивизионе. После того, как суд обязал Тайсона Фьюри третий раз встретиться с Деонтеем Уайлдером, бой "Цыганского короля" с Энтони Джошуа оказался под большим вопросом. На этом фоне промоутеры Усика и Джошуа возобновили переговоры о поединке своих подопечных.

Причем, Александр Красюк и Эдди Хирн уже даже присмотрели возможные даты встречи. Как сообщает журналист-инсайдер Майк Коппинджер на своей страничке в Twitter, наиболее реальными выглядят 21 или 28 августа. При этом Красюк разослал официальные письма WBO, промоутерcкой компании Джошуа (Matchroom), промоутеру Фьюри (Бобу Аруму из Top Rank) и даже его адвокату, а также менеджеру Уайлдера, чтобы наконец определиться, кто в каком порядке бьется за какие пояса.

Тот же Коппинджер пишет, что Боб Арум уже присмотрел арену для боя Тайсона и Деонтея. Третий раз парни могли бы побиться на стадионе в Лас-Вегасе уже 24 июля. Вот только успеют ли боксеры как следует подготовиться за два месяца. Особенно Фьюри, который в последнее время развлекается в США и трясет жирком.

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