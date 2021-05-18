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Вот это поворот! Чемпионский бой Усика с Джошуа возможен уже этим летом

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
18 мая, 16:00
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Решение суда существенно повлияло на организацию объединительного поединка двух британцев, и Александр Красюк и Энди Хирн уже начали переговоры
Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: BoxingScene

В последние сутки ситуация по возможным боям в супертяжелом дивизионе кардинально изменилась. Минувшей ночью стало известно, что суд отменил супербой Фьюри – Джошуа. Тайсон обязан защищать свой пояс WBC и в третий раз встретиться с американцем Деонтеем Уайлдером до 15 сентября. Таким образом, встреча британцев на ринге, запланированная на 14 августа в Саудовской Аравии, переносится.

Тем более, что Боб Арум, промоутер Фьюри, сообщил, что они не собираются давать "Бомбардировщику" отступные для того, чтобы он снял свои претензии:

"Сначала разберемся с Уайлдером, а в конце года можем вернуться к своим делам. Бой Фьюри и Джошуа может состояться в ноябре или декабре".

В то же время Энтони надлежит провести защиту титула по линии WBO, где обязательным претендентом является Александр Усик. Сегодня утром промоутер украинского боксера Александр Красюк уже обменялся сообщениями с Эдди Хирном, занимающимся делами Джошуа.

"Едва проснувшись и открыв глаза, я обнаружил несколько сообщений от людей из разных уголков мира о том, что бой Фьюри и Джошуа отменен", – цитирует Красюка британское издание Express.

В течение дня Хирн и Красюк должны созвониться и обсудить возможный поединок своих подопечных. Так что есть вероятность, что уже летом украинец получит шанс биться с Энтони. При этом Красюк высказал желание, чтобы "файт" прошел в Киеве.

Тем временем, Усик предстал в образе лихого героя 1990-х из фильма "Жмурки".

Смотрите, как Александр похвастался своим весом:

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