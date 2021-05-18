Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Суд отменяет супербой Фьюри – Джошуа

Олег Люлька Олег Люлька
18 мая, 07:31
Копировать ссылку
Вместо поединка с Энтони Джошуа, который должен состояться 14 августа, арбитражный судья обязал Тайсона Фьюри в третий раз выйти в ринг против Деонтея Уайлдера
Тайсон Фьюри vs Энтони Джошуа
Тайсон Фьюри vs Энтони Джошуа / Фото: Talksport

Самый ожидаемый бой в боксе за титул короля супертяжелого веса между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, который должен состояться 14 августа, снова оказался под угрозой.

Причиной стало решение арбитражного судьи Даниэля Вайнштейна, обязавшего британца Тайсона Фьюри провести третий поединок с американским "Бомбардировщиком" Деонтеем Уайлдером до 15 сентября.

Об этом сообщает журналист Марк Кригел в своем Twitter.

Ранее Фьюри и Уайлдер встречались дважды – первый бой завершился вничью, второй – победой Фьюри. Американец настаивал, что, по контракту, должна быть оформлена трилогия, и суд принял его сторону.

Фото: REUTERS/Steve Marcus
Фото: REUTERS/Steve Marcus

А ведь только на днях "Цыганский король" Тайсон Фьюри объявил, что его поединок с Энтони Джошуа – дело решенное, и пообещал "размазать Эй-Джея 14 августа в ходе крупнейшего спортивного события, когда-либо украшавшего собой планету Земля".

В тренде

Джошуа vs Фьюри
Джошуа vs Фьюри / Фото: Twitter

Впрочем, не исключено, что Фьюри удастся откупиться от боя с Уайлдером и таки подраться с Джошуа в объявленную ранее дату – 14 августа. Для этого Тайсону, судя по всему, придется поделиться с Деонтеем частью своего гонорара за предстоящую битву с Эй-Джеем.

Читайте также: Это потрясет весь мир! К бою Джошуа – Фьюри построят стадион

Напомним, каждый из соперников, Фьюри и Джошуа, за этот поединок получит по 100 млн фунтов (порядка 116 млн евро).

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять