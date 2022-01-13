Усика размазала лучшая боксерша мира

К обсуждению противостояния Александра Усика с Тайсоном Фьюри подключилась легендарная боксерша Кларисса Шилдс – двукратная олимпийская чемпионка, побившая рекорд Василия Ломаченко по скорости завоевания титулов в трех дивизионах.
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Шилдс дала прогноз на потенциальный бой за титул короля хэвивейта Усик – Фьюри, в котором наванговала победу Цыганскому королю.
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"Хм, мне нравится Александр Усик как чемпион. Он отличный боец! Но несмотря на сказанное, он не победит Тайсона Фьюри. Фьюри обладает не только навыками, у этого парня также есть дух и сердце, которое не купишь ни за какие деньги", – написала Кларисса Шилдс на своей странице в Twitter.
Отметим, что Фьюри уже сделал все, чтобы настроить Усика против себя.
Сперва Тайсон заявил, что в ринге Усик от***ет его яйца.
А затем британец обвинил Усика в том, что тот употребляет стероиды.
Ожидается, что бой Усик – Фьюри состоится во второй половине 2022 года – для начала украинцу весной нужно справиться в реванше с Энтони Джошуа, как он это сделал в сентябре.
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