Усика розмазала найкраща боксерка світу

За всієї своєї симпатії до Олександра Усика, американка Кларисса Шилдс переконана, що українець програє Тайсону Ф'юрі

Кларисса Шилдс і Олександр Усик / Фото: Getty Images

До обговорення протистояння Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі долучилася легендарна боксерка Кларисса Шилдс – дворазова олімпійська чемпіонка, яка побила рекорд Василя Ломаченка за швидкістю здобуття титулів у трьох дивізіонах.

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Шилдс дала прогноз на потенційний бій за титул короля хевівейта Усик – Ф'юрі, в якому навангувала перемогу Циганському королю.

"Хм, мені подобається Олександр Усик як чемпіон. Він відмінний боєць! Але незважаючи на сказане, він не переможе Тайсона Ф'юрі. Ф'юрі має не тільки навички, у цього хлопця також є дух і серце, яке не купиш за жодні гроші", – написала Кларисса Шилдс на своїй сторінці у Twitter.

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Зазначимо, що Ф'юрі вже зробив усе, щоб налаштувати Усика проти себе.

Спершу Тайсон заявив, що у рингу Усик від***че його яйця.

А потім британець звинуватив Усика в тому, що той використовує стероїди.

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Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

Очікується, що бій Усик – Ф'юрі відбудеться у другій половині 2022 року – для початку українцю навесні потрібно впоратися у реванші з Ентоні Джошуа, як він це зробив у вересні.