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Тайсона выбили за канаты ринга: видео скандального нокаута в России

20 февраля, 23:40

Олег Люлька Олег Люлька

Болельщики уверены, что все это было постановкой

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик по прозвищу "Рыжий Тарзан" нокаутировал чемпиона Африки по кикбоксингу камерунца Тайсона Дижона в поединке по правилам бокса в Красногорске под Москвой.

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Поединок завершился в четвертом раунде. Дацик, на тот момент явно проигрывавший по очкам своему оппоненту, пошел в атаку и отправил африканца за канаты ринга.

Когда камерунца затолкали назад в ринг, судья досчитал до десяти. Однако камерунский Тайсон, для которого, как и для Дацика, это был дебют в профессиональном боксе, так и не поднялся с колен.

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Впрочем, болельщиков не обманешь. Этот нокаут россиянина вызвал саркастичную реакцию даже у его соотечественников. "Постановка чистой воды, хоть бы как-то скрыли это. Африканец однозначно мог продолжать бой", "Букмекеры решают", – пишут пользователи соцсетей.

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Источник: Сегодня|Спорт

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