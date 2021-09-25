Покушение на короля. Почему нельзя пропустить бой Усик – Джошуа

Все, что нужно знать о самом ожидаемом боксерском поединке года: как Усик может повторить успех Кличко, что произошло в Лондоне-2012, где можно посмотреть поединок и кто фаворит

Усик - Джошуа. Что нужно знать о бое 25 сентября в Лондоне

Ставьте будильники, пейте кофе, запасайтесь шампанским или корвалолом. Но ни в коем случае нельзя пропустить это событие. "Мы пишем историю", – делал акцент Усик. Станьте частью этой истории!

Сегодня вечером грандиозный боксерский поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

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Усик – Джошуа: смотреть онлайн-трансляцию

Путь Усика

59 боев! 15 лет! Вдумайтесь в эти цифры. Именно столько понадобилось Владимиру Кличко, чтобы собрать чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF. Вторым после Кличко Усик может стать уже в своем третьем поединке в супертяжелом весе.

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Да, мы помним, что Александр был абсолютным чемпионом в тяжелом весе. Но и здесь у него путь к титулам не был слишком длинным. Организаторы Всемирной боксерской суперсерии собрали всех чемпионов и в плей-офф определили абсолютного.

К примеру, другие боксеры, как тот же Василий Ломаченко, о боях за все пояса мечтают годами.

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Как же стал возможен бой Усик – Джошуа? Сменив весовую категорию, Александр стал обязательным претендентом на титул WBO. Но чемпионский бой ему не спешили давать. Джошуа должен был провести объединительный поединок против чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Но того суд обязал драться с Деонтеем Уайлдером. Вот так и сложился паззл.

Мы начинали параллели с Кличко. Продолжим. Владимир свои чемпионские пояса проиграл как раз Джошуа. Поединок вышел – загляденье. Оба боксера побывали в нокдауне, но более молодой Джошуа в 11-м раунде выиграл техническим нокаутом.

Какие шансы теперь у Джошуа

Британец – явный фаворит в букмекерской конторе 1xbet. На победу Джошуа установлен коэффициент – 1.40, на победу Усика – 3.54. На ничью (титулы останутся у чемпиона) – 20.0.

Вероятность исходов следующая:

победа Джошуа – 67%;

победа Усика – 28%;

ничья – 5%.

При этом аналитики считают, что бой Джошуа – Усик завершится досрочно. Коэффициент на это – 1.66. На то, что поединок продлится все 12 раундов, – 1.83.

Как Джошуа собрал пояса

Свою профи карьеру британец начал в 2013 году. А в 2016-м выиграл полноценный пояс IBF, нокаутировав чемпиона Чарльза Мартина во втором раунде. Пояс WBA забрал у Владимира Кличко в 2017-м. За титул WBO перебоксировал Джозефа Паркера в 2018-м.

Потом была сенсационная потеря титулов в поединке с Энди Руисом. И удачный реванш, который его снова сделал королем супертяжелого веса.

Давид против Голиафа

Накануне боя Усик сравнил себя и Джошуа с библейскими Давидом и Голиафом.

"Сила человека не в том, что он большой или маленький, сила в его духе. Размеры не имеют значения, поскольку Давид был меньше за Голиафа в три раза", – считает Александр.

Он не в три раза уступает британцу, но все же.

Рост Усика – 191 см, Джошуа – 198 см. Размах рук Усика – 198 см, Джошуа – 208 см.

Еще Энтони на три года младше и бьет сильнее. В 25 поединках – 22 победы нокаутом. У Александра 13 досрочных побед в 18 боях.

То, что украинцу не хватает мощи, многие эксперты говорят уже давно. Он так не смог потрясти своих довольно посредственных оппонентов в супертяжелом весе – Уизерспуна и Чисору.

Битва чемпионов

Олимпиада-2012 в Лондоне. Александр Усик и Энтони Джошуа почти две недели провели вместе в одном зале. И добились своего. Оба стали олимпийскими чемпионами. Украинец в категории до 91 кг, британец – в категории свыше 91 кг.

Так что нас ждет баттл – кто из олимпийских чемпионов круче? Джошуа не впервой бить золотых медалистов Игр. В его коллекции – скальпы Владимира Кличко и Александра Поветкина.

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Чужой карман

Ранее сообщалось, что гонорар Усика составит 3 млн фунтов, при этом сумма может вырасти до 5 млн фунтов (около 5,8 млн евро), если будет продано солидное количество платных трансляций боя с Энтони Джошуа.

Однако генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк опроверг эти цифры.

Как пишут британские СМИ, гонорар Джошуа составит 15 млн фунтов.

Где смотреть бой

В Украине прямая трансляция поединка будет платной на платформе MEGOGO. Можно также купить подписку на сервисе DAZN (это если вы не в Украине). А владельцы спутниковых антенн должны искать у себя канал РЕН ТВ, там бой Усик – Джошуа можно посмотреть бесплатно.

Ориентировочное начало поединка не раньше полуночи с субботы на воскресенье.

Наш сайт проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Джошуа.

А на нашем YouTube-канале состоится стрим боксерского вечера!

Где пройдет бой

Поединок состоится на футбольной арене Тоттенхэма. Она открыта в 2019 году, вмещает более 62 тысяч зрителей и является крупнейшим после "Уэмбли" стадионом Лондона.

Следующим летом на этой арене состоится концерт Леди Гаги.