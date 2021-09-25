Замах на короля. Чому не можна пропустити бій Усик – Джошуа

Все, що потрібно знати про найбільш очікуваний боксерський поєдинок року: як Усик може повторити успіх Кличка, що сталося в Лондоні-2012, де можна подивитися поєдинок і хто фаворит

Усик - Джошуа. Що потрібно знати про бій 25 вересня в Лондоні

Ставте будильники, пийте каву, запасайтеся шампанським чи корвалолом. Але у жодному разі не можна пропустити цю подію. "Ми пишемо історію", – наголошував Усик. Станьте частиною цієї історії!

Сьогодні ввечері грандіозний боксерський поєдинок між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа.

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Усик – Джошуа: дивитися онлайн-трансляцію

Шлях Усика

59 боїв! 15 років! Вдумайтеся у ці цифри. Саме стільки знадобилося Володимиру Кличку, щоб зібрати чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO і IBF. Другим після Кличка Усик може стати вже у своєму третьому поєдинку в суперважкій вазі.

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Так, ми пам'ятаємо, що Олександр був абсолютним чемпіоном у важкій вазі. Але і тут у нього шлях до титулів не був занадто довгим. Організатори Всесвітньої боксерської суперсерії зібрали всіх чемпіонів і в плей-оф визначили абсолютного.

Наприклад, інші боксери, як той же Василь Ломаченко, про бої за всі пояса мріють роками.

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Як же став можливий бій Усик – Джошуа? Змінивши вагову категорію, Олександр став обов'язковим претендентом на титул WBO. Але чемпіонський бій йому не поспішали давати. Джошуа повинен був провести об'єднувальний поєдинок проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. Але того суд зобов'язав битися з Деонтеєм Уайлдером. Ось так і склався пазл.

Ми починали паралелі з Кличком. Продовжимо. Володимир свої чемпіонські пояси програв якраз Джошуа. Поєдинок вийшов на диво чудовим. Обидва боксери побували в нокдауні, але більш молодий Джошуа в 11-му раунді виграв технічним нокаутом.

Які шанси тепер у Джошуа

Британець – явний фаворит у букмекерській конторі 1xbet. На перемогу Джошуа встановлений коефіцієнт – 1.40, на перемогу Усика – 3.54. На нічию (титули залишаться у чемпіона) – 20.0.

Ймовірність результатів наступна:

перемога Джошуа – 67%;

перемога Усика – 28%;

нічия – 5%.

При цьому аналітики вважають, що бій Джошуа – Усик завершиться достроково. Коефіцієнт на це – 1.66. На те, що поєдинок триватиме всі 12 раундів, – 1.83.

Як Джошуа зібрав пояси

Свою профі-кар'єру британець почав у 2013 році. А в 2016-му виграв повноцінний пояс IBF, нокаутувавши чемпіона Чарльза Мартіна у другому раунді. Пояс WBA забрав у Володимира Кличка в 2017-му. За титул WBO перебоксував Джозефа Паркера в 2018-му.

Потім була сенсаційна втрата титулів у поєдинку з Енді Руїсом. І вдалий реванш, який його знову зробив королем суперважкої ваги.

Давид проти Голіафа

Напередодні бою Усик порівняв себе і Джошуа з біблійними Давидом і Голіафом.

"Сила людини не в тому, що вона велика чи маленька, сила в її дусі. Розміри не мають значення, оскільки Давид був менше за Голіафа утричі", – вважає Олександр.

Він не втричі поступається британцю, але все ж.

Зріст Усика – 191 см, Джошуа – 198 см. Розмах рук Усика – 198 см, Джошуа – 208 см.

Ще Ентоні на три роки молодший і б'є сильніше. У 25 поєдинках – 22 перемоги нокаутом. У Олександра – 13 дострокових перемог у 18 боях.

Те, що українцю не вистачає потужності, багато експертів говорять уже давно. Він так і не зміг перемогти своїх досить посередніх опонентів у суперважкій вазі – Уїзерспуна і Чісору.

Битва чемпіонів

Олімпіада-2012 у Лондоні. Олександр Усик і Ентоні Джошуа майже два тижні провели разом в одному залі. І досягли свого. Обидва стали олімпійськими чемпіонами. Українець у категорії до 91 кг, британець – у категорії понад 91 кг.

Так що нас чекає баттл – хто з олімпійських чемпіонів крутіший? Джошуа не вперше бити золотих медалістів Ігор. У його колекції скальпи Володимира Кличка і Олександра Повєткіна.

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Чужа кишеня

Раніше повідомлялося, що гонорар Усика складе 3 млн фунтів, при цьому сума може вирости до 5 млн фунтів (близько 5,8 млн євро), якщо буде продано солідну кількість платних трансляцій бою з Ентоні Джошуа.

Однак генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк спростував ці цифри.

Як пишуть британські ЗМІ, гонорар Джошуа складе 15 млн фунтів.

Де дивитися бій

В Україні пряма трансляція поєдинку буде платною на платформі MEGOGO. Можна також купити підписку на сервісі DAZN (це якщо ви не в Україні). А власники супутникових антен повинні шукати у себе канал РЕН ТВ, там бій Усик – Джошуа можна подивитися безкоштовно.

Орієнтовний початок поєдинку не раніше півночі з суботи на неділю.

Наш сайт проведе онлайн-трансляцію бою Усик – Джошуа.

А на нашому YouTube-каналі відбудеться стрім боксерського вечора!

Де пройде бій

Поєдинок відбудеться на футбольній арені Тоттенгема. Вона відкрита у 2019 році, вміщує понад 62 тисяч глядачів і є найбільшим після "Уемблі" стадіоном Лондона.

Наступного літа на цій арені відбудеться концерт Леді Гаги.