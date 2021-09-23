Усик решил запугать Джошуа. Он вырядился Джокером

Александр Усик решил напугать Энтони Джошуа перед их субботним боем. На пресс-конференцию украинский боксер пришел в костюме Джокера.
Читайте также: Джошуа даже наши бабушки знают. Усик восхищается соперником
"Я на месте", – написал Усик в Instagram.
Персонаж Джокера известен давно фанатам кино и комиксов, это суперзлодей вселенной DC Comics, главный враг Бэтмена.
В 2019 году вышел фильм "Джокер" – американский психологический триллер режиссера Тодда Филлипса. Главную роль исполняет Хоакин Феникс.
Читайте также: В бою Усик – Джошуа судьи будут куплены! Шокирующие признание бывшего чемпиона
Напомним, что чемпионский бой Усика и Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.