Усик решил запугать Джошуа. Он вырядился Джокером

Украинский боксер перед чемпионским боем в супертяжелом весе решил произвести впечатление на обладателя титулов Энтони Джошуа

Александр Усик в стиле Джокера

Александр Усик решил напугать Энтони Джошуа перед их субботним боем. На пресс-конференцию украинский боксер пришел в костюме Джокера.

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"Я на месте", – написал Усик в Instagram.

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Персонаж Джокера известен давно фанатам кино и комиксов, это суперзлодей вселенной DC Comics, главный враг Бэтмена.

В 2019 году вышел фильм "Джокер" – американский психологический триллер режиссера Тодда Филлипса. Главную роль исполняет Хоакин Феникс.

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Напомним, что чемпионский бой Усика и Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.