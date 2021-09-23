Усик вирішив залякати Джошуа. Він вирядився Джокером

Український боксер перед чемпіонським боєм в суперважкій вазі вирішив справити враження на володаря титулів Ентоні Джошуа

Олександр Усик в стилі Джокера

Олександр Усик вирішив налякати Ентоні Джошуа перед їх суботнім боєм. На прес-конференцію український боксер прийшов у костюмі Джокера.

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"Я на місці", – написав Усик в Instagram.

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Персонаж Джокера відомий давно фанатам кіно і коміксів, це суперлиходій всесвіту DC Comics, головний ворог Бетмена.

У 2019 вийшов фільм "Джокер" – американський психологічний трилер режисера Тодда Філліпса. Головну роль виконує Хоакін Фенікс.

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Нагадаємо, що чемпіонський бій Усика і Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенгем.