Усик вирішив залякати Джошуа. Він вирядився Джокером

Олександр Усик вирішив налякати Ентоні Джошуа перед їх суботнім боєм. На прес-конференцію український боксер прийшов у костюмі Джокера.
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"Я на місці", – написав Усик в Instagram.
Персонаж Джокера відомий давно фанатам кіно і коміксів, це суперлиходій всесвіту DC Comics, головний ворог Бетмена.
У 2019 вийшов фільм "Джокер" – американський психологічний трилер режисера Тодда Філліпса. Головну роль виконує Хоакін Фенікс.
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Нагадаємо, що чемпіонський бій Усика і Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенгем.