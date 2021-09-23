Кто испугался? Усик и Джошуа посмотрели друг другу в глаза

Сегодня в Лондоне лицом к лицу встретились чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа и обязательный претендент на титул Александр Усик.
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За двое суток до боя боксеры впервые провели битву взглядов. Александр и Энтони долго смотрели друг другу в глаза, но никто не дрогнул. После чего уважительно пожали руки.
Дуэль взглядов:
Напомним, что в букмекерских конторах фаворит британский боксер. Исходя из котировок, вероятность исходов следующая:
- победа Джошуа – 67%;
- победа Усика – 28%;
- ничья – 5%.
При этом аналитики склонны к тому, что бой Джошуа – Усик 25 сентября завершится досрочно. Коэффициент на это – 1.66, на то, что поединок продлится все 12 раундов, – 1.94.