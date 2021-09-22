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Промоутер Усика: "Откуда вы можете знать, сколько заработает Александр?"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
22 сентября, 18:52
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Сумма, которую заработает украинский боксер в поединке с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе, по прежнему остается загадкой
Усик пугает лагерь Джошуа своим умом
Усик пугает лагерь Джошуа своим умом / Фото: Reuters

Накануне мегафайта Александра Усика (18-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в своем Instagram прокомментировал сведения о гонораре украинского боксера. По словам промоутера, точной суммы еще никто не назвал.

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"Откуда вы знаете гонорар Усика? Из всего, что было в прессе, никто не попал в яблочко. Все стреляют в молоко", – заявил Красюк в Instagram.

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Ранее сообщалось, что гонорар Усика составит 3 млн фунтов (примерно 3,5 млн евро), при этом сумма может вырасти до 5 млн фунтов (около 5,8 млн евро), если будет продано солидное количество платных трансляций боя с Энтони Джошуа.

Усик показал свое мастерство в ринге
Усик показал свое мастерство в ринге / Фото: REUTERS

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Напомним, что 25 сентября на лондонском стадионе "Тоттенхэм" состоится бой за чемпионские титулы WBA, WBO и IBF.

Постер боя Усик – Джошуа
Постер боя Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

Отметим, что у букмекеров явный фаворит предстоящего боя – Джошуа. На его победу установлен коэффициент 1.36, на ничью – 21, на победу Усика – 3.0. Иными словами, вероятность выигрыша британца составляет 66 процентов, украинца – 30 процентов.

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