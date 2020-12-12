Али выбросил медаль, а Кличко – продал: рейтинг легенд профи бокса, которые были чемпионами ОИ

Сегодня в Лондоне большой вечер бокса, где гвоздем программы станет бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Обладатель титулов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа встретится с Кубратом Пулевым.

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Энтони Джошуа – второй после Джо Фрейзера супертяжеловес, выигравший чемпионский титул в профи, будучи действующим олимпийским чемпионом. Второй после Леннокса Льюиса британский супертяж, ставший чемпионом мира после победы на Олимпийских играх. И хотя в его послужном списке профи-победы над двумя другими олимпийским чемпионами – Владимиром Кличко и Александром Поветкиным, великим Энтони еще рано называть. Чего стоит только смешное поражение от толстяка Руиса. Сейчас британец владеет тремя поясами, а недостающий WBC у Тайсона Фьюри. Вот когда объединит все титулы, то можна будет и подыскивать ему место среди самых-самых.

Мы же составили рейтинг олимпийских чемпионов, которые стали легендами супертяжелого веса.

1. МУХАММЕД АЛИ (США)

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Многие эксперты считают Али лучшим боксером в истории. А его стиль "Порхай как бабочка, жаль как пчела" сделал американца абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Обидно, что первый раз Али остался без титулов не по спортивному принципу. Он просто отказался служить в армии (протестовал против войны во Вьетнаме) – и за это боксерские организации наложили на него санкции. Мухаммед остался без бокса на три года. А после того, как его отказались обслужить в закусочной "только для белых" выбросил свое олимпийское "золото" в реку Огайо.

Мухаммед Али (тогда еще Кассиус Клей) стал олимпийским чемпионом в Риме-1960, выиграв у всех соперников с максимальным счетом – 5:0. Интересно, что тренеру боксера пришлось несколько часов уговаривать Клея поехать на Игры в Европу. Дело в том, что тот страдал аэрофобией. В итоге Кассиус согласился лететь... с парашютом.

2. ДЖО ФРЕЙЗЕР (США)

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Джо стал олимпийским чемпионом в 1964 году. А через год уже боксировал в профи. Тогда же Фрейзер попал в аварию и практически ослеп на левый глаз.

В марте 1971 года впервые в истории супертяжелого веса в чемпионском бою встретились два олимпийских небитых чемпиона – один действующий (Джо Фрейзер), другой бывший (Мухаммед Али). В 15-м раунде Джо отправил в нокдаун Али. Через три года состоялся реванш и спорным решением судей победил Али.

1 октября 1975 года прошел один из самых знаменитых боев в истории, получивший название "Триллер в Маниле". Фрейзер и Али устроили настоящую рубку в ринге. После 14-го раунда тренер Фрейзера остановил поединок. Помните, проблемы со зрением Джо? Теперь он не видел на правый глаз. Тренер показал три пальца и попросил их сосчитать, Фрейзер ответил "один".

Фрейзер признан одним из величайших боксеров всех времен, наряду с Али.

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3. ДЖОРДЖ ФОРМАН (США)

Проиграв в 25 лет титул Мухаммеду Али, Форман снова стал чемпионом мира в 45! Это до сих пор рекорд в супертяжелом весе.

В январе 1973 года состоялся бой между двумя непобежденными боксерами, олимпийскими чемпионами, – Джорджем Форманом и абсолютным чемпионом мира Джо Фрейзером. Фрейзер трижды побывал в нокдауне в первом раунде, и трижды во втором. Судья остановил бой.

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Через год Форман проиграл нокаутом Али в знаменитом поединке под названием "Грохот в джунглях".

Дальше была вторая победа над Фрейзером и сенсационное поражение от Джимми Янга. После чего Форман на 10 лет ушел из бокса и стал проповедником. Он возвел церковь в Хьюстоне, создал молодежный центр и отправился в путешествие по стране с целью сбора пожертвований.

После возвращения Джордж оформил впечатляющую серию – 17 досрочных побед и вышел на чемпионский бой против Эвандера Холифилда. Проиграл по очкам. 5 ноября 1994 года в 45 лет Форман выиграл бой за звание чемпиона мира по версиям WBA и IBF у Майкла Мурера!

А олимпийским чемпионом Джордж стал в Мехико-1968. В финальном поединке он победил техническим нокаутом литовца Йонаса Чепулиса.

4. ВЛАДИМИР КЛИЧКО (УКРАИНА)

В Атланту-1996 поехал вместо брата Виталия и стал олимпийским чемпионом. В марта 2012 года на благотворительном аукционе в Киеве Владимир Кличко продал свою медаль за миллион долларов. Однако покупатель вернул боксеру награду.

Кличко принадлежит рекорд по самому длительному пребыванию на чемпионском троне – 12 лет! За всю свою карьеру Владимир победил 23 боксеров в чемпионских боях, побив рекорд принадлежавший Джо Луису и Мухаммеду Али! Абсолютным чемпионом мира не стал лишь потому, что поясом WBC владел его брат Виталий, а драться между собой они не хотели.

Долгое время братья Кличко жили и проводили бои в Германии. Согласно статистике, приведенной телерадиокомпанией DW в 2011 году, почти 99% жителей Германии знали о существовании братьев Кличко.

Завершил карьеру в апреле 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом олимпийскому чемпиону Энтони Джошуа.

5. ЛЕННОКС ЛЬЮИС (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Стал чемпионом Олимпиады-1988 под флагом Канады, куда переехала его семья. Но на профи-ринге уже представлял свою родину – Великобританию.

В марте 1999 года состоялся объединительный бой двух легенд – Леннокса Льюиса и Эвандера Холифилда. Британец доминировал весь бой, попав ударов больше, чем Холифилд выбросил, но судьи неожиданно дали ничью. Известный промоутер Дон Кинг после боя сказал: "Если никто не был нокаутирован, значит это ничья".

В том же году боксеры провели реванш, который Леннокс выиграл единогласным решением и стал новым абсолютным чемпионом мира. Но вскоре был лишен титула WBA за отказ встретиться с обязательным претендентом Джоном Руисом.

Летом 2002-го Леннонс провел бой с еще одной легендой – бывшим абсолютным чемпионом Майком Тайсоном. Британец победил нокаутом в восьмом раунде.

После этого вышел в ринг против набирающего обороты Виталия Кличко. Украинец очень хорошо смотрелся, выигрывал по очкам, но судьи остановили бой из-за сильного рассечения у Виталия. Бой был настолько конкурентным, что все ждали реванша, однако Льюис завершил карьеру.

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