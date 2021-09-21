Алі викинув медаль, а Кличко – продав: рейтинг легенд профі-боксу, які були чемпіонами ОІ

Перед боєм Джошуа – Усик згадуємо боксерів, які ставали олімпійськими чемпіонами, а потім чемпіонами світу в суперважкій вазі

П'ять легенд суперважкої ваги

У суботу в Лондоні великий вечір боксу, де окрасою програми стане бій за звання чемпіона світу в суперважкій вазі. Володар титулів WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа зустрінеться з Кубратом Пулєвим .

Ентоні Джошуа – другий після Джо Фрейзера суперважковаговик, який виграв чемпіонський титул в профі, будучи діючим олімпійським чемпіоном. Другий після Леннокса Льюїса британський супертяж, який став чемпіоном світу після перемоги на Олімпійських іграх. В його послужному списку профі-перемоги над двома іншими олімпійським чемпіонами – Володимиром Кличком і Олександром Повєткіним.

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І ось він зустрінеться зі ще одним олімпійським чемпіоном! Олександром Усиком. Між іншим, чемпіоном світу у важкій вазі.

Перед цією битвою ми ж склали рейтинг олімпійських чемпіонів, які стали легендами суперважкої ваги.

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1. МУХАММЕД АЛІ (США)

Багато експертів вважають Алі найкращим боксером в історії. А його стиль "літає як метелик, жалить як бджола" зробив американця абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі. Прикро, що перший раз Алі залишився без титулів не за спортивним принципом. Він просто відмовився служити в армії (протестував проти війни у В'єтнамі) – і за це боксерські організації наклали на нього санкції. Мухаммед залишився без боксу на три роки. А після того, як його відмовилися обслужити в закусочній "тільки для білих" викинув своє олімпійське "золото" в річку Огайо .

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Мухаммед Алі (тоді ще Кассіус Клей) став олімпійським чемпіоном в Римі-1960 виграв у всіх суперників з максимальним рахунком – 5:0. Цікаво, що тренеру боксера довелося кілька годин вмовляти Клея поїхати на Ігри в Європу. Справа в тому, що той страждав аерофобією. В результаті Кассіус погодився летіти... з парашутом.

2. ДЖО ФРЕЙЗЕР (США)

Джо став олімпійським чемпіоном в 1964 році. А через рік вже боксував у профі. Тоді ж Фрейзер потрапив в аварію і практично осліп на ліве око .

У березні 1971 року вперше в історії суперважкої ваги в чемпіонському бою зустрілися два олімпійських небитих чемпіони – один діючий (Джо Фрейзер), інший колишній (Мухаммед Алі). У 15-му раунді Джо відправив у нокдаун Алі. Через три роки відбувся реванш і спірним рішенням суддів переміг Алі.

1 жовтня 1975 року пройшов один з найзнаменитіших боїв в історії, який отримав назву "Триллер в Манілі". Фрейзер і Алі влаштували справжню рубку в рингу. Після 14-го раунду тренер Фрейзера зупинив поєдинок. Пам'ятайте, проблеми із зором Джо? Тепер він не бачив на праве око. Тренер показав три пальці і попросив їх порахувати, Фрейзер відповів "один".

Фрейзер визнаний одним з найвидатніших боксерів усіх часів, поряд з Алі.

3. ДЖОРДЖ ФОРМАН (США)

Програвши в 25 років титул Мухаммеду Алі, Форман знову став чемпіоном світу в 45! Це досі рекорд в суперважкій вазі.

У січні 1973 року відбувся бій між двома непереможеними боксерами, олімпійськими чемпіонами, – Джорджем Форманом і абсолютним чемпіоном світу Джо Фрейзером. Фрейзер тричі побував в нокдауні в першому раунді, і тричі в другому. Суддя зупинив бій.

Через рік Форман програв нокаутом Алі в знаменитому поєдинку під назвою "Гуркіт в джунглях".

Далі була друга перемога над Фрейзером і сенсаційна поразка від Джиммі Янга. Після чого Форман на 10 років пішов з боксу і став проповідником. Він звів церкву в Х'юстоні, створив молодіжний центр і відправився в подорож по країні з метою збору пожертв.

Після повернення Джордж оформив вражаючу серію – 17 дострокових перемог і вийшов на чемпіонський бій проти Евандера Холіфілда. Програв за очками. 5 листопада 1994 року в 45 років Форман виграв бій за звання чемпіона світу за версіями WBA і IBF у Майкла Мурера!

А олімпійським чемпіоном Джордж став в Мехіко-1968. У фінальному поєдинку він переміг технічним нокаутом литовця Йонаса Чепуліса.

4. ВОЛОДИМИР КЛИЧКО (УКРАЇНА)

В Атланту-1996 поїхав замість брата Віталія і став олімпійським чемпіоном. У березні 2012 року на благодійному аукціоні в Києві Володимир Кличко продав свою медаль за мільйон доларів . Однак покупець повернув боксеру нагороду.

Кличку належить рекорд за найбільш тривале перебуванню на чемпіонському троні – 12 років! За всю свою кар'єру Володимир переміг 23 боксерів в чемпіонських боях, побивши рекорд Джо Луїса і Мухаммеда Алі! Абсолютним чемпіоном світу не став лише тому, що поясом WBC володів його брат Віталій, а битися між собою вони не хотіли.

Довгий час брати Клички жили і проводили бої в Німеччині. Згідно зі статистикою, наведеною телерадіокомпанією DW в 2011 році, майже 99% жителів Німеччини знали про існування братів Кличків.

Завершив кар'єру в квітні 2017 року, коли програв технічним нокаутом олімпійському чемпіону Ентоні Джошуа.

5. ЛЕННОКС ЛЬЮЇС (ВЕЛИКОБРИТАНІЯ)

Став чемпіоном Олімпіади-1988 під прапором Канади, куди переїхала його родина. Але на профі-рингу вже представляв свою батьківщину – Великобританію.

У березні 1999 року відбувся об'єднавчий бій двох легенд – Леннокса Льюїса і Евандера Холіфілда. Британець домінував весь бій, наніс ударів більше, ніж Холіфілд викинув, але судді несподівано дали нічию. Відомий промоутер Дон Кінг після бою сказав: "Якщо ніхто не був нокаутований, значить це нічия" .

У тому ж році боксери провели реванш, який Леннокс виграв одноголосним рішенням і став новим абсолютним чемпіоном світу. Але незабаром був позбавлений титулу WBA за відмову зустрітися з обов'язковим претендентом Джоном Руїсом.

Влітку 2002-го Леннонс провів бій з ще однією легендою – колишнім абсолютним чемпіоном Майком Тайсоном. Британець переміг нокаутом у восьмому раунді.

Після цього вийшов в ринг проти Віталія Кличка. Українець дуже добре виглядав, вигравав за очками, але судді зупинили бій через сильне розсічення у Віталія. Бій був настільки конкурентним, що всі чекали реваншу, проте Льюїс завершив кар'єру.