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Отец Фьюри – Усику: "Твои пояса принадлежат Тайсону"

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
12 октября, 11:25
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Цыганский король готов подраться с украинцем Александром Усиком, хотя и так считает его чемпионские пояса своими
Фьюри и Усик
Фьюри и Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, убежден, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик опасается выходить в ринг с его сыном.

Кроме того, Фьюри-старший заявил, что, если по-честному, то пояса, которые сейчас у Усика, принадлежат Тайсону.

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"Усик боится Тайсона больше, чем вы даже можете себе представить, потому что Александр знает, насколько мой сын хорош".

Фьюри vs Усик
Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

"Вопрос в том, что дальше будет делать Джошуа. Выйдет ли он на незамедлительный реванш с Усиком?"

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

"Тайсону плевать, кто будет его следующим соперником. Он подерется с любым оппонентом, так как знает, что побьет их всех. Он сказал, что хочет еще раз подраться в этом году – против Диллиана Уайта или кто бы это ни был".

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"Мой сын пойдет за недостающими поясами и за Усиком. Раньше Тайсону уже принадлежали эти три титула, прежде чем он оставил их из-за своих проблем. Тайсон никогда не терял эти пояса в ринге и считает своими. Он хочет вернуть их – и ради этого подерется с Усиком или Джошуа. С любым, с кем будет нужно", – сказал Джон Фьюри The Mirror.

Тайсон и Джон Фьюри
Тайсон и Джон Фьюри / Фото: Instagram

Тем самым отец Цыганского короля опроверг слухи о том, что после победы нокаутом над Деонтеем Уайлдером Тайсон Фьюри может завершить карьеру.

Напомним, промоутер Александра Усика, Александр Красюк, после победы Цыганского короля над Деонтеем Уайлдером заявил, что Фьюри станет сладкой булочкой для Усика.

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