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Бомбардировщик – в нокдауне, а Цыганский король со сломанной ногой: супербой мог завершиться в третьем раунде

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
12 октября, 08:51
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В чемпионском поединке Тайсон Фьюри получил травму в третьем раунде, которая могла стоить ему титула
Тайсон Фьюри получил травму в бою с Уайлдером
Тайсон Фьюри получил травму в бою с Уайлдером / Фото: Reuters

Цыганский король едва не сломал ногу в бою с Уайлдером, об этом чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC рассказал IFL TV.

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"Когда я в третьем раунде апперкотом отправил Уайлдера в нокдаун, то едва не сломал лодыжку. Я все же ее подвернул, она болела.

Тайсон Фьюри отправил в нокаут Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона WBC
Тайсон Фьюри отправил в нокаут Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона WBC / Фото: Reuters

Уайлдер все равно бы упал. Это было лишь вопросом времени, когда он ляжет. Он упал первым, он и лег последним. Вот и все", – цитирует Фьюри Фьюри Boxing Scene.

Тайсон Фьюри перебоксировал Деонтея Уайлдера
Тайсон Фьюри перебоксировал Деонтея Уайлдера / Фото: Reuters

Напомним, что во время поединка Уайлдер трижды побывал в нокдауне, а сам Фьюри – дважды. Тем не менее, Тайсон сумел сохранить чемпионский пояс WBC у себя.

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Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC
Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC / Фото: Reuters

Ранее мы сообщали о том, как Деонтей Уайлдер заканчивал суперпоединок с тяжелейшей травмой. У американского боксера была сломана рука.

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