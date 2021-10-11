Такие удары заканчивают карьеру! Даже Фьюри опасается за будущее Уайлдера поле нокаута

Британский боксер Тайсон Фьюри поделился своим мнением о нокауте Деонтея Уайлдера. Действующий чемпион вырубил бывшего в 11-м раунде

Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

До этого Уайлдер трижды побывал в нокдауне, а сам Фьюри – дважды. Тем не менее, Тайсон сумел сохранить чемпионский пояс WBC у себя.

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"Я не видел настоящего нокаута, но я его чувствовал. Я чувствовал, что он устал и ударил его мощным правым хуком прямо в висок. И такие удары заканчивают карьеру. Я надеюсь, что он в порядке. Сегодня он пропустил много ударов – апперкоты, хуки с левой, правой. Сегодня он определенно был наказан. Посмотрим, что он сможет сделать в будущем", – цитирует Фьюри boxingscene.com.

Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера / Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что Фьюри хочет еще один бой с Уайлдером. Болельщики уже могут начинать готовиться к четвертому поединку между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

Кстати, ранее сообщалось, что Уайлдер сломал руку об Фьюри. Претендент на чемпионский титул Деонтей Уайлдер заканчивал поединок против Тайсона Фьюри с жуткой травмой, об этом рассказал тренер боксера.