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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Такі удари закінчують кар'єру! Навіть Ф'юрі побоюється за майбутнє Вайлдера поле нокауту

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
11 жовтня, 17:08
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Британський боксер Тайсон Ф'юрі поділився своєю думкою про нокаут Деонтея Вайлдера. Чинний чемпіон вирубив колишнього в 11-му раунді
Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер
Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

До цього Уайлдер тричі побував у нокдауні, а сам Ф'юрі – двічі. Проте, Тайсон зумів зберегти чемпіонський пояс WBC у себе.

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"Я не бачив справжнього нокауту, але я його відчував. Я відчував, що він втомився і вдарив його потужним правим хуком прямо в скроню. І такі удари закінчують кар'єру.

Я сподіваюся, що він в порядку. Сьогодні він пропустив багато ударів – апперкоти, хуки з лівої, правої. Сьогодні він безумовно був покараний. Подивимося, що він зможе зробити в майбутньому", – цитує Ф'юрі boxingscene.com.

Тайсон Ф'юри переміг Деонтея Вайлдера
Тайсон Ф'юри переміг Деонтея Вайлдера / Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що Ф'юрі хоче ще один бій з Вайлдером. Вболівальники вже можуть починати готуватися до четвертого поєдинку між британцем Тайсоном Ф'юрі і американцем Деонтеєм Вайлдером.

До речі, раніше повідомлялося, що Уайлдер зламав руку об Ф'юрі. Претендент на чемпіонський титул Деонтей Вайлдер закінчував поєдинок проти Тайсона Ф'юрі з моторошною травмою, про це розповів тренер боксера.

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