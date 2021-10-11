Усику на замітку: Уайлдер зламав руку об Ф'юрі

Деонтей Уайлдер програв Тайсону Ф'юрі бій за звання чемпіона світу за версією WBC.
Поєдинок вийшов дуже видовищним і конкурентним. По ходу поєдинку обидва боксери побували в нокдауні, а розв'язка відбулася в 11 раунді, коли Ф'юрі нокаутував суперника.
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Як потім виявилося, бій Уайлдер закінчував з моторошною травмою. Про це заявив тренер американця.
"Після бою ми відразу ж звернулися до лікаря, у Деонтея травмована губа і зламана рука з пальцем. Але життя триває.
Я завжди говорив, що Ф'юрі не просто гарний, а скажено гарний. І сьогодні я усвідомив, що він – великий боєць, величезна повага йому. Деонтей показав себе просто чудово, але Ф'юрі виявився ще краще і переміг" , – цитує Маліка Скотта fightnews.info.
Нагадаємо, що в поєдинку з Ф'юрі зацікавлений Олександр Усик, щоб стати абсолютним чемпіоном світу. Але йому поки потрібно провести реванш з Ентоні Джошуа.
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