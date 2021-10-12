12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Украина - Босния: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Как Усик станет абсолютным чемпионом: схема с Похитителем трупов

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
12 октября, 10:40
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эдди Хирн намерен столкнуть Тайсона Фьюри с Диллианом Уайтом, а победителя их противостояния – с лучшим в реванше Александр Усик vs Энтони Джошуа
Усик с чемпионскими поясами
Усик с чемпионскими поясами / Фото: Reuters

Промоутер Энтони Джошуа и сопромоутер Александра Усика, Эдди Хирн, предложил схему определения абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе после того, как Тайсон Фьюри нокаутировал в Лас-Вегасе Деонтея Уайлдера.

Она состоит из полуфиналов и финала.

Реклама

ПОЛУФИНАЛЫ

  • Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт
  • Александр Усик – Энтони Джошуа

ФИНАЛ

  • Победитель Фьюри/Уайт – победитель Усик/Джошуа

Усик и Джошуа: "Еще увидимся!"
Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing

"Мы, как фанаты, должны просить Тайсона Фьюри (чемпиона мира по версии WBC) провести поединок против Диллиана Уайта (временного чемпиона WBC). Представьте себе это шоу, этот бой. Будет более миллиона покупок трансляции PPV, будут распроданы все билеты на стадион".

"А победитель боя Фьюри – Уайт сразится с победителем реванша Усик – Джошуа", – предложил в интервью iFL TV Хирн, клиентом которого является и Диллиан Уайт.

Правда, чтобы выйти на Фьюри, Уайту по прозвищу Похититель трупов 30 октября еще нужно одолеть Отто Валлина.

Реклама

Александр Усик и Эдди Хирн
Александр Усик и Эдди Хирн / Фото: Reuters

Главная проблема схемы, предложенной Эдди Хирном, в том, что Фьюри не хочет промежуточных боев перед поединком за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжах. "Усик или никто!" – так описал следующего соперника Тайсона его отец Джон Фьюри.

Реклама

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
ТОП-матчи

Украина

Сегодня

21:45

Босния и Герцеговина

1.83

3.78

4.72

Шахтер

15 окт

19:30

Заря

1.55

4.50

5.55
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
10
12:25
4
Показать больше
Пятница, 15 октября
19:30
Суббота, 16 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять