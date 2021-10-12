Как Усик станет абсолютным чемпионом: схема с Похитителем трупов

Промоутер Энтони Джошуа и сопромоутер Александра Усика, Эдди Хирн, предложил схему определения абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе после того, как Тайсон Фьюри нокаутировал в Лас-Вегасе Деонтея Уайлдера.
Она состоит из полуфиналов и финала.
ПОЛУФИНАЛЫ
- Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт
- Александр Усик – Энтони Джошуа
ФИНАЛ
- Победитель Фьюри/Уайт – победитель Усик/Джошуа
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"Мы, как фанаты, должны просить Тайсона Фьюри (чемпиона мира по версии WBC) провести поединок против Диллиана Уайта (временного чемпиона WBC). Представьте себе это шоу, этот бой. Будет более миллиона покупок трансляции PPV, будут распроданы все билеты на стадион".
"А победитель боя Фьюри – Уайт сразится с победителем реванша Усик – Джошуа", – предложил в интервью iFL TV Хирн, клиентом которого является и Диллиан Уайт.
Правда, чтобы выйти на Фьюри, Уайту по прозвищу Похититель трупов 30 октября еще нужно одолеть Отто Валлина.
Главная проблема схемы, предложенной Эдди Хирном, в том, что Фьюри не хочет промежуточных боев перед поединком за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжах. "Усик или никто!" – так описал следующего соперника Тайсона его отец Джон Фьюри.
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