"Боя Усик – Джошуа не будет": неожиданное заявление от украинца

У Джошуа слишком высок риск проиграть, поэтому его промоутер найдет причину, чтобы Энтони не вышел в ринг против Александра – прогноз от украинского партнера Лопеса

Джошуа vs Усик: бой будет летом / Фото: BoxingScene

Украинский спортивный диетолог Александр Фока, помогавший Теофимо Лопесу в победе над Василием Ломаченко, предупредил Александра Усика, что того могут "кинуть" с боем против Энтони Джошуа.

Напомним, бой Джошуа – Усик санкционировала WBO. Предварительная дата его проведения – 21 или 28 августа.

Однако, по мнению Фоки, больших заработков Джошуа этот поединок не принесет, тогда как угроза проиграть Усику для британца – велика. Поэтому, считает Фока, промоутер Джошуа Эдди Хирн сделает все, чтобы его подопечный избежал встречи с Усиком в ринге.

"Такой бой – слишком большой риск для Джошуа, а денег особых нет. Думаю, Энтони или откажется от пояса, или Эдди придумает какую-то хитроумную комбинацию, оставив Усика за бортом", – приводит слова Александра Фоки Tribuna.com

Александр Усик vs Энтони Джошуа / Фото: Twitter

ЕСЛИ ЖЕ УСИК И ДЖОШУА ПОДЕРУТСЯ

"Усик точно выиграет. У Джошуа единственный шанс – лакипанч. Во всем остальном Усик на пять голов выше", – считает Фока

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Ранее промоутер Джошуа заявил, что у них есть запасные варианты на случай срыва боя с Усиком – тогда против Энтони может выйти Диллиан Уайт или Энди Руис.

В свою очередь, Усик, если не срастется с Джошуа, может вернуться к варианту боя с Джо Джойсом.