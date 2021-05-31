Усик – машина: готов боксировать с Джошуа хоть сегодня (видео)

Украинский боксер не чувствует усталости после 20 недель общефизической подготовки и готов драться с Энтони Джошуа за чемпионские пояса уже сейчас

Александр Усик / Фото: Instagram

Промоутеры пока что не могут договориться о бое Александра Усика с Энтони Джошуа. Однако 34-летнего уроженца Крыма это не смущает, и он продолжает серьезно себя нагружать в спортзале. "Давайте уже подеремся", – говорит украинец после 20 недель "кросс-фита". Его тренер Валентин Литвинчук уже сейчас называет Сашу машиной.

На днях Бриггс предрек, как Усик победит Джошуа.

Сегодня Александр на своей страничке в Instagram показал, как тренируется и не жалеет себя.

Боксер Александр Усик в спортзале Видео: Instagram

При этом Усик возмущен, что никак не удается ни с кем организовать бой. А он ведь готов хоть сегодня!

Усик в тренажерке хочет биться с любым

Александр отвергает возможность, что откажется от чемпионского боя за деньги, и понимает, почему с ним не хотят биться. В интервью на своем YouTube-канале он сказал:

"Боссы хотят сделать мегабой Джошуа – Фьюри. Все остальные – пассажиры. Мы просто наблюдаем за этим и ждем. Я обязательный претендент. Не я же себя поставил на первое место в рейтинге WBO. Покажите мне любого парня, у которого была бы такая возможность, и он бы ее просто так отдал. Как гражданину Украины мне гораздо сложнее потому, что они думают, что мы где-то далеко, мы страна третьего мира. Они там между собой что-то крутят. Давайте боксировать. Покажите, что вы сильнее. Я здесь. Я с любым из них буду боксировать хоть сегодня вечером. Джошуа, Фьюри, Джойс – все. Дайте мне конкретику".

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Смотрите, как Александр гонится за Энтони Джошуа: