Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Усик – машина: готов боксировать с Джошуа хоть сегодня (видео)

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
31 мая, 23:16
Копировать ссылку
Украинский боксер не чувствует усталости после 20 недель общефизической подготовки и готов драться с Энтони Джошуа за чемпионские пояса уже сейчас
Александр Усик
Александр Усик / Фото: Instagram

Промоутеры пока что не могут договориться о бое Александра Усика с Энтони Джошуа. Однако 34-летнего уроженца Крыма это не смущает, и он продолжает серьезно себя нагружать в спортзале. "Давайте уже подеремся", – говорит украинец после 20 недель "кросс-фита". Его тренер Валентин Литвинчук уже сейчас называет Сашу машиной.

На днях Бриггс предрек, как Усик победит Джошуа.

Сегодня Александр на своей страничке в Instagram показал, как тренируется и не жалеет себя.

Боксер Александр Усик в спортзале Видео: Instagram

При этом Усик возмущен, что никак не удается ни с кем организовать бой. А он ведь готов хоть сегодня!

Усик в тренажерке хочет биться с любым

Александр отвергает возможность, что откажется от чемпионского боя за деньги, и понимает, почему с ним не хотят биться. В интервью на своем YouTube-канале он сказал:

"Боссы хотят сделать мегабой Джошуа – Фьюри. Все остальные – пассажиры. Мы просто наблюдаем за этим и ждем. Я обязательный претендент. Не я же себя поставил на первое место в рейтинге WBO. Покажите мне любого парня, у которого была бы такая возможность, и он бы ее просто так отдал.

Как гражданину Украины мне гораздо сложнее потому, что они думают, что мы где-то далеко, мы страна третьего мира. Они там между собой что-то крутят. Давайте боксировать. Покажите, что вы сильнее. Я здесь. Я с любым из них буду боксировать хоть сегодня вечером. Джошуа, Фьюри, Джойс – все. Дайте мне конкретику".

Читайте также: Усик доверил свою голову дочери, она сделала ему полубокс.

Смотрите, как Александр гонится за Энтони Джошуа:

Усик догоняет Джошуа Видео: Instagram
Копировать ссылку
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтер
26
51:19
54
3
Заря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Днепр-1
26
36:38
30
8
Львов
26
25:51
29
9
Александрия
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Мариуполь
26
27:41
26
12
Ингулец
26
24:36
26
13
Олимпик
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
Показать больше
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять