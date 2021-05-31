Усик – машина: готовий боксувати з Джошуа хоч сьогодні (відео)

Український боксер не відчуває втоми після 20 тижнів загальнофізичної підготовки і готовий битися з Ентоні Джошуа за чемпіонські пояси вже зараз

Олександр Усик / Фото: Instagram

Промоутери поки що не можуть домовитися про бій Олександра Усика з Ентоні Джошуа. Однак 34-річного уродженця Криму це не бентежить, і він продовжує серйозно себе навантажувати в спортзалі. "Давайте вже поб'ємося", – говорить українець після 20 тижнів "крос-фіта". Його тренер Валентин Литвинчук вже зараз називає Сашу машиною.

Днями Бріггс передрік, як Усик переможе Джошуа.

Сьогодні Олександр на своїй сторінці в Instagram показав, як тренується і не шкодує себе.

Відео: Instagram

При цьому Усик обурений, що ніяк не вдається ні з ким організувати бій. А він готовий хоч сьогодні!

Олександр відкидає можливість, що відмовиться від чемпіонського бою за гроші, і розуміє, чому з ним не хочуть битися. В інтерв'ю на своєму YouTube-каналі він сказав:

"Боси хочуть зробити мегабій Джошуа – Ф'юрі. Всі решта – пасажири. Ми просто спостерігаємо за цим і чекаємо. Я обов'язковий претендент. Не я ж себе поставив на перше місце в рейтингу WBO. Покажіть мені будь-якого хлопця, у якого була б така можливість, і він би її просто так віддав. Як громадянину України мені набагато складніше тому, що вони думають, що ми десь далеко, ми країна третього світу. Вони там між собою щось крутять. Давайте боксувати. Покажіть, що ви сильніше. Я тут. Я з будь-яким з них буду боксувати хоч сьогодні ввечері. Джошуа, Ф'юрі, Джойс – з усіма. Дайте мені конкретику".

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Дивіться, як Олександр женеться за Ентоні Джошуа: