Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Усик доверил свою голову дочери: смотрите, как она сделала ему полубокс

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
30 мая, 22:34
Копировать ссылку
Украинский боксер преобразился в ходе подготовки к бою с Энтони Джошуа – в роли парикмахера выступила Елизавета Усик, постригшая папу с помощью машинки
Новой прическе Усик обязан своей дочери
Новой прическе Усик обязан своей дочери / Фото: Instagram

В ходе подготовки к бою с Энтони Джошуа, который планируется 21 или 28 августа, Александр Усик решил освежить свою внешность. Причем украинца постригла его собственная дочка Елизавета, сделавшая папе полубокс.

Читайте также: Усик против Джошуа: промоутер раскрыл беспощадный план британца на бой

"Барбер Лиза и клиент Саша", – написано в комментарии к видео, опубликованному в инстаграм-сториз Александра Усика

Усика стрижет его дочка Лиза Видео: Instagram

Отметим, что не так давно Усик предстал в образе лихого героя 1990-х из фильма "Жмурки".

Также в последнее время Усика можно было увидеть и в церковном облачении. Смотрите, каким разным бывает боксер:

Александр Усик готов к новому вызову
Александр Усик готов к новому вызову / Фото: Instagram

Александр Усик
Александр Усик / Фото: Instagram

Александр Усик и его жена Екатерина
Александр Усик и его жена Екатерина / Фото: Instagram

Готовясь к бою с Джошуа, Усик не забывает о финансовой составляющей. Вот с каким требованием украинец недавно обратился к промоутеру британца:

Усик и Красюк – видео для Эдди Хирна Видео: Instagram
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтер
26
51:19
54
3
Заря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Днепр-1
26
36:38
30
8
Львов
26
25:51
29
9
Александрия
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Мариуполь
26
27:41
26
12
Ингулец
26
24:36
26
13
Олимпик
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
Показать больше
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять