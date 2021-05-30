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Усик против Джошуа: промоутер раскрыл беспощадный план британца на бой

Олег Люлька Олег Люлька
30 мая, 21:02
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По словам Эдди Хирна, чемпион мира Энтони Джошуа не будет насмехаться над претендентом Александром Усиком – он "просто выйдет и побьет его"
Александр Усик vs Энтони Джошуа
Александр Усик vs Энтони Джошуа / Фото: Twitter

Переговоры о бое Джошуа – Усик, который планируют на конец августа, все еще не завершены. Однако промоутер британца Эдди Хирн заявил, что его подопечный уже вовсю готовится нанести украинцу первое поражение на профи-ринге.

"Джошуа думает, что Усик – это хороший бой. Украинец не выглядит невероятно в супертяжах, но, вероятно, он станет лучше, когда привыкнет к весу и дивизиону. Это действительно сложный и опасный поединок"

"Думаю, Джошуа будет беспощаден в этом бою, он любит учиться и драться с хорошими боксерами. Эй Джей не будет насмехаться над боксом Усика, он собирается выйти и побить его. Думаю, такой будет план", – приводит слова Эдди Хирна ESNEWS

Джошуа vs Усик: бой будет летом
Джошуа vs Усик: бой будет летом / Фото: BoxingScene

Александр Усик и Эдди Хирн
Александр Усик и Эдди Хирн / Фото: Reuters

Отметим, что ранее высоко шансы Усика в бою Джошуа оценил Шеннон Бриггс. "Усик – как увеличенный в размерах Василий Ломаченко! С каждым раундом он становится все сильнее и сильнее. Лучший шанс для Джошуа – подловить его в ранних раундах. Джошуа силен в начале, Усик – в концовке", – заявил американец.

Усик и Красюк – видео для Эдди Хирна Видео: Instagram
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