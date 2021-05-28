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Усик и Джошуа договорятся о поединке до конца мая. Промоутер делится оптимизмом

Александр Трикиша Александр Трикиша
28 мая, 12:35
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Александр Красюк не видит причин, почему может сорваться бой между Усиком и Джошуа, стороны должны договориться до 31 мая. Поединок может состояться летом на Уэмбли
Александр Усик
Александр Усик / Фото: matchroomboxing

Команда Александра Усика надеется, что переговоры о поединке против Энтони Джошуа завершатся до 31 мая. Представители украинца не видят "видимых препятствий" для согласования боя с британцем в ближайшие дни. Уже даже появились варианты, как Усику победить Джошуа.

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Джошуа является обладателем титулов IBF, WBA и WBO и намеревался провести объединительный бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри. Но в их планы неожиданно вмешался Деонтей Уайлдер, добившийся через суд права провести реванш с Фьюри.

После этого WBO обязала Джошуа провести защиту титула в бою против обязательного претендента Усика. Сторонам дали время договориться до 31 мая, иначе будут назначены торги за право организовать бой.

"Сейчас мы находимся в середине переговоров, и все выглядит оптимистично, – сказал Sky Sports промоутер Усика Александр Красюк. – Пока я проинформирован, что нет никаких видимых препятствий для того, чтобы сделка не состоялась, надеюсь, она будет завершена в установленные сроки".

Команда Усика ранее заявляла, что поединок состоится в Великобритании в августе. Одним из возможных мест проведения боя является знаменитый стадион Уэмбли, на котором Джошуа дрался с Владимиром Кличко и победил украинца нокаутом.

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