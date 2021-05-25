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Усик против Похитителя трупов: кто же выйдет против Джошуа

Олег Люлька Олег Люлька
25 мая, 07:36
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В случае срыва поединка Энтони Джошуа с Александром Усиком, вместо украинца с Эй-Джеем может сразиться Диллиан Уайт. Он побеждал Джошуа в любителях, но проиграл ему в профи
Александр Усик против Энтони Джошуа
Александр Усик против Энтони Джошуа / Фото: Instagram

У Александра Усика появились серьезные конкуренты за право боксировать с Энтони Джошуа, у которого ранее сорвался поединок против Тайсона Фьюри.

Как сообщил британский промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа – Эдди Хирн, ими рассматриваются варианты проведения поединка Эй-Джея с Диллианом Уайтом, либо же – с Энди Руисом.

Отметим, что в свое время Джошуа проиграл Уайту, известному по прозвищу "Похититель трупов", в любителях. Однако затем нокаутировал его на профи-ринге.

Смотрите, как Уайт побеждал Джошуа в любителях

С Энди Руисом Джошуа также встречался дважды. Проиграл нокаутом, а затем победил мексиканского толстяка по очкам.

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Впрочем, как заявил Эдди Хирн iFL TV, наиболее вероятным соперником Джошуа в следующем бою является все-таки Усик.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

Напомним, 22 мая WBO одобрила чемпионский бой Усика с Джошуа. У них есть десять дней, чтобы договорится, иначе будут объявлены торги.

Бой Усик – Джошуа может состояться 21 или 28 августа. По словам Хирна, рассматривается проведение поединка в Лондоне – на "Уэмбли" или на стадионе "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

Усик и Красюк – видео для Эдди Хирна Видео: Instagram

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