"Бою Усик – Джошуа не буде": несподівана заява від українця

У Джошуа занадто високий ризик програти, тому його промоутер знайде причину, щоб Ентоні не вийшов у ринг проти Олександра – прогноз від українського партнера Лопеса

Джошуа vs Усик: бій буде влітку / Фото: BoxingScene

Український спортивний дієтолог Олександр Фока, який допомагав Теофімо Лопесу в перемозі над Василем Ломаченком, попередив Олександра Усика, що того можуть "кинути" з боєм проти Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, бій Джошуа – Усик санкціонувала WBO. Попередня дата його проведення – 21 або 28 серпня.

Однак, на думку Фоки, великих заробітків Джошуа цей поєдинок не принесе, позаяк загроза програти Усику для британця – велика. Тому, вважає Фока, промоутер Джошуа Едді Гірн докалде всіх зусиль, щоб його підопічний уникнув зустрічі з Усиком в рингу.

"Такий бій – занадто великий ризик для Джошуа, а грошей особливих немає. Думаю, Ентоні або відмовиться від пояса, або Едді придумає якусь хитромудру комбінацію, залишивши Усика за бортом", – наводить слова Олександра Фоки Tribuna.com

Олександр Усик vs Ентоні Джошуа / Фото: Twitter

ЯКЩО Ж УСИК І ДЖОШУА ПОБ'ЮТЬСЯ

"Усик точно виграє. У Джошуа єдиний шанс – лакіпанч. У всьому іншому Усик на п'ять голів вищий", – вважає Фока

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Раніше промоутер Джошуа заявив, що у них є запасні варіанти на випадок зриву бою з Усиком – тоді проти Ентоні може вийти Ділліан Вайт або Енді Руїс.

Усик же, якщо не складеться з Джошуа, може повернутися до варіанту бою з Джо Джойсом.