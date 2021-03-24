Стрім матчу Франція – Україна. Обговорюємо матч разом

У середу, 24 березня, збірна України почне відбір на чемпіонат світу 2022 року в Катарі. У першому ж турі нашій команді буде протистояти діючий чемпіон світу команда Франції. Матч пройде в Сен-Дені на стадіоні "Стад де Франс" і почнеться о 21:45 за київським часом. Трансляція Франція – Українадоступна на нашому сайті за допомогою мультимедійного онлайну.
Також ми проведемо аудіо стрім матчу на нашому Youtube-каналі, де ви можете обговорювати поєдинок разом з нами в чаті уболівальників.
Франція і Україна грали на цьому ж стадіоні зовсім недавно – в жовтні 2020 року. Той товариський матч обернувся для нашої команди справжньою катастрофою. Через спалах коронавірусу Андрій Шевченко недорахувався цілої групи гравців і навіть змушений був заявляти на матч тренера воротарів Олександра Шовковського. Закінчилося це самою розгромною поразкою в історії нашої збірної – 1:7.
Сьогодні букмекери також ставлять на команду Франції: коефіцієнт на перемогу команди Дідьє Дешама – 1.30, на нічию – 5.40, на перемогу України – 12.5.
Матч Франція Україна в прямому ефірі покажуть на каналах "Футбол 1" і "Україна", які доступні за допомогою сервісу OLL.TV.
Всі подробиці в спецтемі Збірна України
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