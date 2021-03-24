Збірна України обрала нового капітана перед матчем із Францією

Сьогодні збірна України на виїзний матч з французами в Сен-Дені вийде з новим капітаном. На нашому сайті вже йде онлайн Франція – Україна. Капітанську пов'язку перед грою отримає 24-річний Олександр Зінченко.

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Про це повідомили в новинах на телеканалі "Футбол 1" .

Поєдинок з діючими чемпіонами світу стане для підопічних Андрія Шевченка прем'єрним у відборі на "мундіаль"-2022. Мабуть, тренерський штаб вирішив, що для складного шляху в Катар потрібен новий капітан. Зінченко буде 29-м, кому довірять подібну честь.

Олександр Зінченко, збірна України / Фото: Reuters

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Олександр народився в Радомишлі, що в Житомирській області. У юнацькому віці потрапив в "Шахтар". Виступав за російську "Уфу", нідерландський ПСВ, з 2016 року – в "Манчестер Сіті". У нинішньому сезоні чемпіонату Англії зіграв у 14 матчах, здобувши місце в основному складі в останні тижні. Трохи раніше Зінченко суперсейвом головою вивів "МанСіті" в півфінал Кубка Англії.

Виступав за збірні України різного віку, починаючи з U16. За головну команду країни забив п'ять м'ячів у 35 матчах. Дивіться, як Олександр пробивав у штангу в грі з Німеччиною:

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