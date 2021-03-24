Туреччина – Нідерланди: онлайн першого матчу відбору ЧС-2022

Прем'єрний поєдинок відбірної компанії чемпіонату світу 2022 року проходить в Стамбулі, де збірна Туреччини приймає команду Нідерландів. Суперники виступають в групі G, де також грають Норвегія, Чорногорія, Латвія, Гібралтар. Всі шість колективів стартують сьогодні, в середу.

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Туреччина – Нідерланди

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Розклад сил. Збірна Туреччини в останні роки сильно здала. У 2020-му підопічні Шенола Гюнеша, який змінив Мірчу Луческу, виграли лише один з шести матчів Ліги націй – у росіян. Отже, турки зайняли останнє місце в квартеті і вилетіли з другого дивізіону.

Нідерланди ж лише в очних дуелях поступилися Італії путівкою до півфіналу турніру – 1:1 і 0:1. Стежити за колективом Франка де Бура цікаво ще й з тієї причини, що влітку українці зіграють з ним у фінальній частині Євро.

Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Рефері поєдинка – 36-річний англієць Майкл Олівер, один з найбільш авторитетний арбітрів європейського футболу.

Прогнози. Букмекери явну перевагу віддають "помаранчевим", незважаючи на виїзний характер матчу. Коефіцієнт на перемогу Нідерландів – 1.77, а Туреччини – 4.80, на нічию – 3.75. У зустрічі заб'ють, швидше за все, не більше трьох м'ячів, а найімовірніший рахунок – 0:1 (коеф. – 6.90).

Де дивитися. На українських каналах матч можна побачити на "Футбол 2". Пряма трансляція стартує о 18:50. Також зустріч покажуть на інтернет-платформі OLL.TV. У повторі гру можна подивитися о 3:05 і 13:50 четверга на "Футбол 1", а о 7:55 – на "Футбол 2".

Дізнавайтеся розклад, трансляції і результати матчів відбору ЧС в середу.

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