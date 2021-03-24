Франція – Україна: онлайн-трансляція відбірного матчу чемпіонату світу

Сьогодні збірна України розпочинає свій похід за путівкою до фінальної частини "мундіалю", де вона грала всього один раз в своїй історії. У 2006 році підопічні Олега Блохіна дійшли до чвертьфіналу в Німеччині. Перший суперник "синьо-жовтих" у боротьбі за поїздку в Катар – збірна Франції, чинний чемпіон світу.

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Наш сайт веде онлайн-трансляцію поєдинку на стадіоні "Сен-Дені" з оперативними коментарями, яскравими фото і відео кращих моментів.

Франція – Україна

Текстову трансляцію можна читати за цим посиланням.

Передстартові розклади. Незважаючи на труднощі футболістів через пандемію коронавируса, графік матчів став тільки щільніше. Уже немає п'яти-шести днів на підготовку до матчу, як раніше, так і по три офіційні поєдинки поспіль ніколи не грали. Так що на "переорієнтацію" у гравців і тренерів є всього по парі днів. Тут позиції французів виглядають краще, багато з яких звикли грати двічі на тиждень.

Восени суперники виступали в Лізі націй. Підопічні Дідьє Дешама впевнено пройшли до півфіналу, розібравшись з сильними командами Португалії, Хорватії та Швеції. А ось наші, хоч і змогли перемогти швейцарців і іспанців будинку, виявилися останніми в своїй групі через скандальний "коронавірусний" поєдинок у Швейцарії, який скасували.

Збірна України / Фото: УАФ

Прогнози

Букмекерські контори однозначним фаворитом вважають господарів, коефіцієнт на перемогу яких приблизно 1.25. На успіх українців дають аж 14.00, на нічию – 6.00. У грі очікують три голи, а найімовірніші рахунки – 2:0 (коеф. – 5.50), 1:0 (6.40) і 3:0 (7.00). Аналітики навіть не вірять, що гості заб'ють бодай один м'яч.

Проте, Дешам закликає бути обережними з підопічними Андрія Шевченка, адже "це буде вже інша команда". Наставник закликає забути товариську зустріч в жовтні, коли французи розгромили ослаблених через коронавірус українців із рахунком 7:1. Адже раніше французи поступалися нашим, скажімо, в плей-офф ЧС-2014, хоча і пройшли по сумі двох матчів – 0:2 і 3:0.

Де дивитися

На українському телебаченні матчу передуватиме передача "Головна команда", яка на каналі "Футбол 1" розпочнеться о 20:30. А трансляція самої гри з арени запланована на тому ж каналі на 21:35. Також поєдинок можна дивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Раніше форварда збірної України не пустили до Франції.

Дивіться, як пройшов товариський матч Франція – Україна в минулому році:

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