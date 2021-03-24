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Стрим матча Франция – Украина. Обсуждаем матч вместе

24 марта, 17:17

Александр Трикиша Александр Трикиша

Команда Андрея Шевченко начинает путь на мундиаль с поединка против чемпионов мира

В среду, 24 марта, сборная Украины начнет отбор на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В первом же туре нашей команде будет противостоять действующий чемпион мира команда Франции. Матч пройдет в Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс" и начнется в 21:45 по киевскому времени. Трансляция Франция – Украина доступна на нашем сайте с помощью мультимедийного онлайна.

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Также мы проведем аудио стрим матча на нашем Youtube-канале, где вы можете обсуждать поединок вместе с нами в чате болельщиков.

Франция и Украины играли на этом же стадионе совсем недавно – в октябре 2020 года. Тот товарищеский матч обернулся для нашей команды настоящей катастрофой. Из-за вспышки коронавируса Андрей Шевченко недосчитался целой группы игроков и даже вынужден был заявлять на матч тренера вратарей Александра Шовковского. Закончилось это самым разгромным поражением в истории нашей сборной – 1:7.

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Сегодня букмекеры также ставят на команду Франции: коэффициент на победу команды Дидье Дешама – 1.30, на ничью – 5.40, на победу Украины – 12.5.

Матч Франция – Украина в прямом эфире покажут на каналах "Футбол 1" и "Украина", которые доступны с помощью сервиса OLL.TV.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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онлайн Сборная Украины где смотреть ЧМ-2022 сборная Франции стрим

Источник: Сегодня|Спорт

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