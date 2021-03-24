Українська
$ 27,73
32,93
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Франция – Украина: где смотреть первый матч квалификации ЧМ-2022

24 марта, 17:34

Елена Павлова Елена Павлова

Список трансляций поединка в Париже 24 марта – на ТВ и в интернете

В среду, 24 марта сборная Украины проведет первый матч квалификации чемпионата мира-2022. Ее соперник – победитель последнего мундиаля Франция. Поединок пройдет в Париже на стадионе "Стад де Франс", начало – в 21:45 по Киеву. Франция – Украина онлайн пройдет на нашем сайте с с комментариями ключевых моментов, видеоповторами и фото ярких эпизодов.

Реклама

Читайте также: Стрим матча Франция – Украина. Обсуждаем матч вместе

В прямом эфире битву Украины с чемпионом мира покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Также поединок в Париже можно смотреть онлайн на сервисе OLL.TV.

Тренировка сборной Украины

Тренировка сборной Украины / Фото: Reuters

Реклама

Напомним, что Франция и Украины играли в Париже буквально в октябре 2020 года. Тот товарищеский матч обернулся для нашей команды настоящей катастрофой. Из-за вспышки коронавируса Андрей Шевченко недосчитался целой группы игроков и даже вынужден был заявлять на матч тренера вратарей Александра Шовковского. Закончилось это самым разгромным поражением в истории нашей сборной – 1:7.

Ранее мы писали, что сборная Украины выбрала нового капитана перед матчем с Францией. Капитанскую повязку перед игрой получит 24-летний Александр Зинченко.

Мы также давали расписание, трансляции и результаты матчей отбора ЧМ в среду.

Смотрите, как ранее Украина уступила Германии в Лиге Наций

Реклама

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сборная Украины где смотреть ЧМ-2022 сборная Франции квалификация чм отборочный турнир
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Топ-десятка! Все красотки на дне рождения Степаненко – на одном фото
Топ-десятка! Все красотки на дне рождения Степаненко – на одном фотоФутбол
Ни стыда, ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фото
Ни стыда, ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фотоФутбол
Уволенный из
Уволенный из "Колоса" Селезнев нашел себя в еще одном виде спортаФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Кубка Англии
Прогноз Александра Шовковского на матчи Кубка АнглииФутбол
Голая модель,
Голая модель, "желавшая отдаться Роналду", опубликовала фото на грани фолаФутбол
Суд вынес решение по матчу Украина – Швейцария! Команда Шевченко стала жертвой ковида
Суд вынес решение по матчу Украина – Швейцария! Команда Шевченко стала жертвой ковидаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять