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Франция – Украина: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мира

Среда, 24 марта
Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Франция

21:45

Украина

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

Сегодня сборная Украины начинает свой поход за путевкой в финальную часть "мундиаля", где она играла всего один раз в своей истории. В 2006 году подопечные Олега Блохина дошли до четвертьфинала в Германии. Первый соперник "сине-желтых" в борьбе за поездку в Катар – сборная Франции, действующий чемпион мира.

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Наш сайт ведет онлайн-трансляцию поединка на стадионе "Сен-Дени" с оперативными комментариями, яркими фото и видео лучших моментов.

Франция – Украина

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Предстартовые расклады. Несмотря на трудности футболистов из-за пандемии коронавируса, график матчей стал только плотнее. Уже нет пяти-шести дней на подготовку к матчу, как раньше, да и по три официальных поединка подряд никогда не играли. Так что на "переориентацию" у игроков и тренеров есть всего по паре дней. Здесь позиции французов выглядят предпочтительней, многие из которых привыкли играть дважды в неделю.

Осенью соперники выступали в Лиге наций. Подопечные Дидье Дешама уверенно прошли в полуфинал, разобравшись с сильными командами Португалии, Хорватии и Швеции. А вот наши, хоть и смогли победить швейцарцев и испанцев дома, оказались последними в своей группе из-за скандального "коронавирусного" поединка в Швейцарии, который отменили.

Сборная Украины

Сборная Украины / Фото: УАФ

Прогнозы

Букмекерские конторы однозначным фаворитом считают хозяев, коэффициент на победу которых примерно 1.25. На успех украинцев дают аж 14.00, на ничью – 6.00. В игре ожидают три гола, а самые вероятные счета – 2:0 (коэф. – 5.50), 1:0 (6.40) и 3:0 (7.00). Аналитики даже не верят, что гости забьют хотя бы один мяч.

Тем не менее, Дешам призывает быть осторожными с подопечными Андрея Шевченко, ведь "это будет уже другая команда". Наставник призывает забыть товарищескую встречу в октябре, когда французы разгромили ослабленных из-за коронавируса украинцев со счетом 7:1. Ведь ранее французы уступали нашим, скажем, в плей-офф ЧМ-2014, хотя и прошли по сумме двух матчей – 0:2 и 3:0.

Где смотреть

На украинском телевидении матчу будет предшествовать передача "Главная команда", которая на канале "Футбол 1" начнется в 20:30. А трансляция самой игры с арены запланирована на том же канале на 21:35. Также поединок можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Ранее форварда сборной Украины не пустили во Францию.

Смотрите, как прошел товарищеский матч Франция – Украина в прошлом году:

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