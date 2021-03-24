Франция – Украина – 2:0: букмекеры не верят в нашу команду

Сегодня сборная Украины начинает свой путь в Катар-2022. И первым соперником по дороге на мундиаль будет действующий чемпион мира. На стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа состоится матч Франция – Украина. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Франция – Украина.

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Что говорят букмекеры о матче? Тут фаворит без вариантов. Котировки на победу сборной Франции – 1.30, на ничью – 5.40, на победу Украины – 12.5. То есть наши шансы увезти положительный результат такие: 8% – победа, 18% – ничья.

Самый ожидаемый счет – 2:0 в пользу Франции. Голы должны забить Мбаппе, Жиру или Гризманн.

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Франция – Украина: где смотреть первый матч квалификации ЧМ-2022

Соперники провели между собой семь официальных матчей: три победы Франции, три ничьи, одна победа Украины. Последний раз команды играли прошлой осенью. То был товарищеский матч, в котором Франция нанесла Украине самое крупное поражение в истории – 7:1.

Ранее стало известно, что капитаном сборной Украины в матче с Францией будет Зинченко. Александр станет 29-м, кто получит повязку в истории "сине-желтых".

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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