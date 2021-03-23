Форварда сборной Украины не пустили во Францию, но назвали причину

Артем Довбык не может приехать в страну без 10-дневного карантина

В среду сборная Украины по футболу проведет первый матч квалификации чемпионата мира. Как известно, у Шевченко есть план на матч с Францией. Однако команде не поможет 23-летний форвард "Днепра-1" Артем Довбык, которого тренерский штаб вызвал дополнительно. Причина кроется в особенностях французского законодательства, связанного с пандемией коронавируса.

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Нынче каждый, кто приезжает во Францию, должен пройти карантин длительностью 10 дней. Исключение делают для спортивных делегаций, но их списки должны подаваться заранее. Довбыка же вызывали в лагерь "сине-желтых" лишь позавчера, что недостаточно для французских властей. Поэтому Артем на дебютный матч команды в отборе на ЧМ-2022 не летит, но присоединится к партнерам перед домашними поединками с Финляндией и Казахстаном.

Артем Довбик / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

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Известие сообщил официальный сайт УАФ. Как и то, что в 16:00 наша сборная вылетела в Париж.

Нападающий "Днепра-1" – уроженец Черкасс. Ранее пушечный удар Довбыка принес "Днепру-1" победу над "Ворсклой". Смотрите, как Артем еще забивал в чемпионате Украины:

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