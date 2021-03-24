Сборная Украины избрала нового капитана перед матчем с Францией

Сегодня сборная Украины на выездной матч с французами в Сен-Дени выйдет с новым капитаном. На нашем сайте уже идет онлайн Франция – Украина. Капитанскую повязку перед игрой получит 24-летний Александр Зинченко.

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Об этом сообщили в новостях на телеканале "Футбол 1".

Поединок с действующими чемпионами мира станет для подопечных Андрея Шевченко премьерным в отборе на "мундиаль"-2022. Видимо, тренерский штаб решил, что для сложного пути в Катар нужен новый капитан. Зинченко будет 29-м, кому доверят подобную честь.

Александр Зинченко, сборная Украины / Фото: Reuters

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Александр родился в Радомышле, что в Житомирской области. В юношеском возрасте попал в "Шахтер". Выступал за российскую "Уфу", нидерландский ПСВ, с 2016 года – в "Манчестер Сити". В нынешнем сезоне сыграл в 14 матчах чемпионата Англии, добыв место в основном составе в последние недели. Чуть ранее Зинченко суперсейвом головой вывел "МанСити" в полуфинал Кубка Англии.

Выступал за сборные Украины всех возрастов, начиная с U16. За главную команду страны забил пять мячей в 35 матчах. Смотрите, как Александр пробивал в штангу в игре с Германией:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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