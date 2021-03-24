Ярмоленко не сыграет против Франции за сборную Украины. Вне заявки – еще четверо

"Сине-желтые" стартуют в отборе на чемпионат мира 2022 года

В среду начинается квалификация "мундиаля" для европейских сборных, в том числе и для подопечных Андрея Шевченко. На нашем сайте уже идет Франция – Украина онлайн. Сегодня соперники определились с окончательными составами.

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К сожалению, не сможет помочь "сине-желтым" один из лидеров – вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко. Лишь на прошлой неделе он восстановился после серьезной травмы и появился в игре молодежной команды "молотобойцев". Видимо, наш тренерский штаб решил его поберечь к следующим поединкам.

Также в заявку украинцев не попали вратари Андрей Лунин ("Реал") и Дмитрий Ризнык ("Ворскла"), защитник Александр Тимчик и хавбек Владимир Шепелев ("Динамо"). Известно также, что гости сыграют в желтой форме, хозяева – в синей.

Полный состав участников матча Франция – Украина с нашей стороны выглядит так.

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Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Георгий Бущан.

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Караваев, Ефим Конопля, Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко.

Полузащитники: Марлос, Евгений Коноплянка, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Руслан Малиновский, Виктор Коваленко, Евгений Макаренко, Александр Зинченко.

Форварды: Жуниор Мораес, Роман Яремчук.

Узнавайте расписание, трансляции и результаты матчей отбора ЧМ в среду.

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Вспомним, как Ярмоленко не забил пенальти в товарищеской игре с Польшей:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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